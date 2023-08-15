Оккупанты потеряли 301 человека за сутки: генерал рассказал об успехах ВСУ на юге Украины

По словам генерала Александра Тарнавского, ВСУ уничтожили 5 танков, 8 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 2 РСЗО, 1 ПВО, 2 БпЛА, 8 единиц автомобильной и 3 единицы специальной техники.

На Таврическом направлении украинские артиллеристы за сутки выполнили 1620 огневых задач. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский у себя в Telegram вечером 14 августа.

Он заявил, что работа Сил обороны Украины продолжается.

"За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 301 человек (погибшие — 99, раненые — 190, пленные — 12). Уничтожены 34 единицы военной техники противника", — отметил он.

Тарнавский заявил, что ВСУ уничтожили 5 танков, 8 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 2 РСЗО, 1 ПВО, 2 БпЛА, 8 единиц автомобильной и 3 единицы специальной техники.

Кроме того, по его словам, были также были уничтожены 3 склада боеприпасов.

Напоминаем, Институт изучения войны проанализировал ситуацию на Запорожском отрезке фронта. Эксперты отметили, что ВСУ имеют определенные успехи на двух участках — у Орехова в направлении Работино и у Большой Новоселки возле Урожайного.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 14 августа посетил участки фронта под Соледаром и Бахмутом. Командиры и рядовые бойцы, которые воюют на Донбассе, лично доложили верховному главнокомандующему, чего им не хватает и какие имеют проблемы.