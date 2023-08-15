В Госдепе США сомневаются, что кто-то арестует Путина, пока он президент РФ

В дипломатическом учреждении напоминают, что в России есть много других военнослужащих, которые несут ответственность за войну в Украине, поэтому ситуацию с возможным арестом топ-руководства Кремля можно считать "игрой в долгую".

Представитель Государственного департамента по глобальному уголовному правосудию, посол США по особым поручениям глобального уголовного правосудия Бет ван Скаак 14 августа в интервью изданию "Бабель" заявила, что пока Владимир Путин является президентом Российской Федерации, трибунал над ним вряд ли возможен.

Она считает, что если арест состоится — это произойдет скорее тогда, когда глава Кремля уже не будет президентом. По ее словам, национальные суды не могут преодолеть иммунитет главы государства.

"Если он окажется под стражей иностранного суда, МУС или украинской специальной палаты, то, скорее всего, это произойдет потому, что он больше не будет главой государства", — заявила ван Скаак.

Представитель Госдепа отметила, что это не означает, что Украина не может начать расследование, подготовить обвинительные акты против него и других лиц, в частности должностных лиц Министерства обороны РФ, которые планировали и осуществляли агрессивную войну, но не имеют иммунитета.

"В России есть много других высокопоставленных чиновников, которые несут ответственность за войну в Украине. Они занимают высшие руководящие должности, принимают решения и руководят действиями, которые и являются российской агрессией. Эти люди должны ответить за преступление агрессии, за любые военные преступления и зверства", — подчеркнула Бет ван Скаак.

Также посол США по особым поручениям отметила, что "это игра в долгую" и нужно сохранять веру, собирать доказательства для будущего и быть готовыми к потенциальным непредсказуемым ситуациям.

Напомним, 14 августа СМИ анонсировали возможный визит Путина в Турцию. Российский президент может впервые с начала полномасштабной войны в Украине посетить страну, которая входит в НАТО.

Более того, стало известно, что Украина не была включена в число приглашенных на саммит G20 стран. Важно отметить, что РФ находится в списке стран G20, что дает право Владимиру Путину на участие в саммите.