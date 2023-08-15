Массированная атака по Украине: в ВСУ рассказали о характере и тактике ракетных ударов РФ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что во время последней атаки россияне использовали "типичный набор" ракет Х-555, Х-101, "Калибр" и Х-22. Противник так организовывает запуски ракет, чтобы ввести в заблуждение операторов ПВО.

Перед нанесением ракетного удара российские военные программируют так свои ракеты, чтобы запутать украинскую ПВО и ввести в заблуждение операторов средств противоракетной обороны. Между тем украинские защитники готовы к тому, что противник проявляет хитрость при нанесении ударов, что и сказывается на цифрах сбитых российских ракет. О характере ракетной атаки 15 августа и о тактике россиян, которую они применяют в последнее время, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

В ходе массированного ракетного удара ВС РФ применили "типичный набор" — Х-555, Х-101, "Калибр" и Х-22. Их программируют таким образом, чтобы обходить средства ПВО, поэтому они часто меняют направление полета.

"Если следить за теми сообщениями, которые идут из нашего Telegram-канала, то видно, что ракеты двигаются в одну сторону, затем резко меняют курс. Фактически офицер, который сидит на Telegram, пока пишет сообщение, ракета в это время уже разворачивается в другую сторону. Враг программирует ракеты так, чтобы запутать ПВО и ввести нас в заблуждение", — рассказал Игнат.

Полковник уточнил, что ракетами Х-22, которые были запущены из самолетов Ту-22М3 был нанесен удар по Краматорску, а из территории Каспия стратегические бомбардировщики Ту-95 выпустили 20 ракет Х-101 и Х-555. Кроме того из акватории Черного моря были запущены "Калибры", а ракеты систем С-300 и С-400 были запущены по Запорожской и Днепропетровской областях.

"Из 24 крылатых ракет, которые мы можем сбивать обычными средствами удалось уничтожить 16. К сожалению не удалось уничтожить ракеты Х-22 — они атакуют по баллистической траектории", — заявил Игнат.

Напомним, утром 15 августа ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Пострадали Запорожье, Луцк, Львов, Днепр, а также Черкасская область. Украинским защитникам удалось ликвидировать 16 из 28 воздушных целей.