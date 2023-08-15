Армия РФ получит легкий танк "Спрут" с 125-мм пушкой: что известно о новом орудии 2С25М

Эксперты отметили, что машина обладает мощным вооружением, но посредственным бронированием, которое может быть усилено комплексом дополнительной защиты 675-сб3КДЗ.

В России завершились государственные испытания 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25М "Спрут-СДМ-1", предназначенной для десантных войск. Как сообщила 14 августа пресс-служба корпорации "Ростех", испытания прошли успешно и машина готова к серийному производству.

"Государственные испытания 125-мм самоходной противотанковой пушки 2С25М ("Спрут-СДМ-1") завершены. Машина готова к постановке на серийное производство. После включения в государственный оборонный заказ изделие будет запущено в серию", — говорится в сообщении.

Что известно о машине

Самоходка "Спрут-СДМ-1", которую иногда в источниках называют легким танком для авиадесантных подразделений, разработана Волгоградским предприятием ООО "ВМК ВГТЗ" и унифицирована по узлам с шасси боевой машины десанта БМД-4М.

Это боевая бронированная гусеничная плавающая машина, которая может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 км, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.

Характеристики машины:

боевая масса — 18 тонн;

двигатель — УТД-29 мощностью 500 л.с;

скорость по суше — 70 км в час;

скорость по воде — до 10 км в час;

вооружение — противотанковое орудие калибра 125 мм и пулемет 7,62 мм на модуле с дистанционным управлением;

длина боевой машины — 9,77 метра;

высота — 3,05 метра;

экипаж — 3 человека.

Легкий танк "Спрут-СДМ-1" Фото: Открытые источники

Обозреватели Defence Express отметили два аспекта самоходки. Первый — огневая мощь 125-мм орудия, которое ведет огонь управляемыми ракетами, способными поражать бронетехнику и современные танки. Второй — посредственное бронирование "Спрут-СДМ-1", которое, впрочем, усилено за счет установки дополнительный полимерных решеток.

"Вероятно здесь может идти речь об адаптации редкого комплекса дополнительной защиты 675-сб3КДЗ, который россияне уже использовали на БМП-2 и БМП-3. Но вряд ли это может решить проблему с уровнем защищенности 2С25 "Спрут-СДМ", который имеет только противопульную броню, хотя и оснащен мощным вооружением", — отметили эксперты.

В контексте защитных характеристик бронемашины аналитики обратили внимание на потери российских БМП-3 и БМД-4 в ходе российско-украинской войны. Согласно данным портала Oryx, российская армия за время полномасштабного вторжения потеряла в Украине около половины довоенного парка БМП-3 — около 300 единиц, и треть парка БМД-4М — около 80 машин.

Ранее сообщалось, что российские оружейники намерены модернизировать списанные танки Т-72 в боевые машины поддержки танков "Терминатор". Представители "Уралвагонзавода" заявили, что для этого платформа Т-72 обладает достаточной универсальностью.