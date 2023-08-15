Тратят все накопления: Guardian рассказал, как некоторые украинцы избегают мобилизации

Как утверждают журналисты, некоторые граждане, пытаясь избежать мобилизации, в соцсетях создают специальные чаты, в которых информируют о выдаче повесток.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину множество мужчин решили покинуть свою родину, чтобы избежать призыва на военную службу. Некоторые из них вынуждены были потратить все свои накопления, чтобы не быть отправленными на фронт. Об этом пишет британская газета The Guardian.

"Я знал, что не смогу сидеть в окопе, поэтому взял свои сбережения и связался с "ремонтником". Все знают, где их найти. Я заплатил наличными, меня отправили в больницу делать МРТ позвоночника. В больнице мне выдали медицинское заключение, в котором утверждалось, что у меня серьезный дефект позвоночника, и с его помощью я мог получить документы, позволяющие мне покинуть страну. У меня было ощущение, что на каждом этапе пути люди знали, что происходит, и получали свою долю", — рассказал британской газете мужчина, который сумел выбраться из Украины с помощью взятки за 5 тысяч долларов.

Также стоит отметить, что согласно информации из британской газеты, в самом начале конфликта на передовую отправились наиболее "национально-патриотично настроенные солдаты". Но с тех пор, как указывает The Guardian, многие из них понесли тяжелые потери в результате боевых действий в Украине, оказавшись либо убитыми, либо получившими серьезные ранения. В связи с этим другие мужчины в стране, по данным газеты, не так спешат отправляться на фронт.

По информации корреспондента Guardian, Одесса является самым популярным городом, в котором мужчины пытаются избежать мобилизации на фронт. Издание отмечает, что в Telegram-каналах города созданы чаты, в которых публикуется информация о "бригадах офицеров", гуляющих по улицам с желанием вручить повестку.

"Другие люди просто остаются дома. Владелец фабрики на востоке Украины сказал, что угроза быть схваченным офицерами срочной службы во время утренней поездки на работу означала, что некоторые рабочие были слишком напуганы, чтобы идти на работу", — передает корреспондент The Guardian.

Напомним, нардеп Георгий Мазурашу инициировал законопроект о мобилизации только мотивированных украинцев. Тех, кто не готов воевать, депутат предложил привлечь к работе на экономику страны.

Тем временем Кремль, по данным СМИ, из-за страха возмущения россиян отложил мобилизацию населения до зимы.