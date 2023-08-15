"Уничтожают все": в Днепре есть раненые после массированного ракетного удара ВС РФ, подробности (фото)

По информации ОВА, во время массированной атаки над регионом наши защитники сбили семь крылатых ракет Х-101/555.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что 15 августа в 4.20 вражеская ракета попала по одному из предприятий Днепра. На месте прилета вспыхнул пожар.

Он сообщил, что в результате удара пострадали два человека, которые получили различной степени повреждения.

"Ранены 2 человека. 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома. 70-летнего мужчину госпитализировали. Он в состоянии средней тяжести", — написал Лысак.

На пораженном предприятии пожар в целом охватил более 800 квадратных метров, который спасатели оперативно потушили.

"Спасибо спасателям за слаженную работу. Большая благодарность и защитникам неба. Во время утренней массированной атаки защитники из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровщиной семь крылатых ракет Х-101/555", — сообщил Лысак.

По его словам, также под удар попал важный спортивный объект для Днепра, где занимались дети, принимали всеукраинские соревнования. В здании вылетели окна, побит фасад и внутренняя стена. А на месте взрыва образовалась огромная яма.

Последствия ракетного удара по Днепру 15 августа Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

"Опять страдает гражданская инфраструктура. Болотные уничтожают все, что так старательно создавали украинцы", — прокомментировал чиновник.

Также в соцсетях сообщают, что от ракетной атаки пострадал гуманитарный штаб благотворительной организации "БФ" "Центр помощи переселенцам и армии". Сумма ущерба ориентировочно 100 тысяч гривен.

Сейчас в городе работают коммунальные службы, которые ликвидируют последствия ракетного удара.

Мэр Днепра Борис Филатов обратился к жителям города: "Уважаемые жители пострадавших домов, поскольку мы с вами это проходили и, фактически, будем ремонтировать крыши/вставлять окна/и прочее уже во второй раз, то прошу не беспокоиться. Соответствующие специалисты горсовета уже работают по вашим улицам с самого утра".

Напомним, 15 августа ВС РФ атаковали мирные города 28 крылатыми ракетами. Во вторник, 15 августа, бойцы Украины сбили в воздухе над рядом областных центров 16 российских крылатых ракет.

Более того, ВС РФ нанесли ракетные удары по Краматорску и Славянску. По предварительным данным, враг атаковал населенные пункты в Донецкой области из зенитных ракетных комплексов С-300. Во время разбора завалов и тушения пожара спасатели обнаружили тела погибших.