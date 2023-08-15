Отдан прямой указ: Украина перебросила резервы на Лимано-Купянское направление, — Череватый (видео)

По словам спикера Восточной группировки ВСУ, Лимано-Купянское направление находилось под личным контролем командующего, который выехал в расположение ключевых бригад, обеспечивающих устойчивую оборону.

Даны прямые и четкие указания на построение эшелонированной обороны на Лимано-Купянском направлении, куда также были переброшены резервы. Именно такое решение не позволило россиянам наступать, заявил в эфире телемарафона представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Сообщается, что Лимано-Купянское направление находилось под личным контролем командующего, который выехал в расположение ключевых бригад, обеспечивающих устойчивую оборону.

Сергей Череватый — о положении на Лимано-Купянском направлении

"Были отданы непосредственные четкие приказы на построение эшелонированной обороны. Усилены наши огневые позиции, предоставлены определенные методические рекомендации, перекинуты резервы, чтобы сделать невозможным продвижение врага", — сказал Череватый.

Напомним, что Силы обороны, по данным Генштаба ВСУ, продолжают сдерживать противника под Купянском и продвигаться в направлении Урожайного. За прошедшие сутки ВСУ продолжили продвижение на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Также сообщалось, что, по данным аналитиков ISW, ВС РФ изо всех сил пытаются удержать под своим контролем Урожайное. ВСУ, в свою очередь, продвинулись под Бахмутом.