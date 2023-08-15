Создают группировку быстрого реагирования: у Лукашенко предупредили о "нападении НАТО"

По словам главы Минобороны Беларуси Виктора Хренина, предназначение группировки войск Альянса на восточном фланге — внезапное нападение и прикрытие стратегического развертывания основных ударных сил.

Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин, выступая в Москве на XI конференции по международной безопасности, заявил, что Запад якобы "зомбирует своих граждан" и проводит враждебную политику разделения славянских народов. Об этом говорится в посте Telegram-канала "Министерства обороны Беларуси".

"В том, что европейские властные элиты ориентированы именно на глобальную войну с Востоком, сомневаться не приходится", — заявил Хренин.

По его словам, на Западе проводится интенсивная военная подготовка, вливаются огромные суммы денег.

"Цель очевидна — сформировать условия, чтобы среднестатистический европеец <…> был готов воевать и убивать своих восточных соседей", — сказал он, добавив что создание трехтысячной группировки войск НАТО на восточном фланге альянса непросто так декларируется.

Хренин утверждает, что предназначение группировки войск Альянса — внезапное нападение и прикрытие стратегического развертывания основных ударных сил НАТО.

Напомним, что украинские военные научились выявлять российские минные поля с помощью БПЛА. Земля достаточно разогревается за день, чтобы в сумерках можно было увидеть мины через тепловизионный канал.

Также сообщалось, что по прямому указу ВСУ перебросили резервы на Лимано-Купянское направление. Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый уточнил, что Лимано-Купянское направление находилось под личным контролем командующего.