Подавляющая сила: Ким Чен Ын приказал "резко увеличить" производство ракет и боеприпасов в КНДР

Северокорейский лидер заявил, что в стране необходим всплеск патриотического энтузиазма рабочего класса, поскольку КНДР активно готовится к войне.

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын дал распоряжение промышленникам страны "резко увеличить" производство ракет и боеприпасов после того, как он посетил с проверкой ключевые оборонные объекты КНДР. Об этом 14 августа написали обозреватели издания War is Boring.

Как сообщили Центральное телеграфное агентство КНДР (KCNA), Ким Чен Ын с 8 по 11 августа проводил инспекцию и инструктаж на важных военных заводах, в том числе на заводе по производству тактических ракет, боеприпасов и бронетехники.

"Качество подготовки к войне зависит от развития военной промышленности. Ответственность заводов за подготовку нашей армии к войне очень велика, поэтому необходим всплеск патриотического энтузиазма рабочего класса, чтобы создать производительный подъем для военных приготовлений", — цитирует агентство Ким Чен Ына.

По словам северокорейского лидера, стране необходимо укрепить свои передовые позиции и ракетные подразделения, поскольку страна активизирует подготовку к войне.

Он также заявил, что Северная Корея нуждается в "подавляющей военной силе", чтобы быть готовой в любой момент вступить в войну и уничтожить противников своего режима.

Обозреватели отметили, что инспекция Ким Чен Ына прошла в преддверии начала новых военных учений США и Южной Кореи — стороны в понедельник объявили, что их 11-дневные учения Ulchi Freedom Shield начнутся 21 августа.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын 15 августа обменялись письмами, в которых пообещали развить двусторонние связи. В тексте северокорейского лидера говорилось о том, что дружба между Москвой и Пхеньяном "была выкована во Второй мировой войне победой над Японией".