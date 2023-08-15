Сотни миллионов: партеры Путина зарабатывают на оккупированных территориях, — росСМИ

По данным российских журналистов, подряды в четырех "новых регионах России", которые по факту являются оккупированными украинскими территориями, заключаются с компаниями, имеющими тесные связи с российскими властями и лично с главой Кремля.

Спарринг-партнер президента России Владимира Путина и люди из окружения его кума, бывшего нардепа Виктора Медведчука получают значительные доходы на оккупированных территориях. Они осуществляют поставку товаров по ценам, которые часто превышают рыночные на 10-25%. К такому выводу пришли журналисты российских изданий "Собеседник" и "Можем объяснить" в совместном расследовании, опубликованном 15 августа.

Так, компания, связанная с другом Владимира Путина Владиславом Косенко, получила сумму в 95 млн рублей от оккупационных властей Херсонской области. ООО "Приазовье инвест", где Косенко является председателем совета директоров, будет заниматься ремонтом пансионата под названием "Экспресс", где ранее размещались служащие Росгвардии. 9 июня 2023 года сообщалось, что по объекту ударили ракетами Storm Shadow.

Последствия предполагаемого удара ракетами Storm Shadow Фото: Соцсети

В прошлом Косенко был спарринг-партнером Путина по дзюдо и входил в круг общения Владимира Барсукова (также известного как Кумарин), который имел авторитет в Петербурге. Косенко также ранее занимал должность главного федерального инспектора по Тверской области.

Впрочем, судя по составу руководства компании — Косенко не единственный бывший чиновник. Первым заместителем председателя совета директоров является бывший вице-губернатор Кубани Михаил Курков. Ранее он занимал должность председателя правления ПАО "Крыммолоко", который является крупнейшим молочным комбинатом на территории оккупированного Крыма.

В состав руководства организации также вошел Анатолий Касаткин. Ранее он занимал высокую позицию в компании "Росатом", где был заместителем директора Отраслевого центра капитального строительства данной корпорации.

Однако наиболее удивительной находкой стала фигура Елены Зарембинской. В настоящее время она ответственна за строительство в оккупированном Геническе, несмотря на то, что всего несколько лет назад она занимала должность начальника управления ФСИН России.

"В этом ведомстве Зарембинская отвечала за организацию исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. На этом посту она, например, запомнилась высказыванием о том, что направление заключенных на принудительные работы в Арктику – нормальное и законное дело", — говорится в расследовании.

Другая компания, связанная с Романом Беленко, бывшим замглавой Дубны в Подмосковье, получила сумму в 232 млн рублей. Эта фирма будет заниматься охраной образовательных учреждений в оккупированной части Запорожской области.

Компания, принадлежащая Антону Тарантинову, который также является кандидатом в депутаты Запорожской области от партии "Единая Россия", получила 125 млн рублей за охрану местных школ.

Политическая организация "Новые регионы" нарушает антикоррупционное законодательство Российской Федерации, предоставляя подряды компаниям, принадлежащим местным чиновникам. Например, компания под названием "Агроарсенал-3", одним из владельцев которой является Сергей Золотарев – бывший депутат партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" и настоящий замглавы администрации Мелитополя, будет осуществлять поставку продуктов в школы Запорожья.

Как пишут журналисты, информационное агентство "ТАСС" отмечало, что Золотарев занимает должность заместителя главы администрации Мелитополя, а в апреле он дополнительно стал секретарем регионального подразделения партии "Единая Россия". Несмотря на это, он продолжал активно участвовать в государственных контрактах и заработал более 66 миллионов рублей с марта только за поставку продуктов.

Напомним, 10 августа т.н. "губернатор" временно оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о страхах коллаборантов и о том, что они вынуждены оглядываться и прятаться в бункерах.