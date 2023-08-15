Мобилизация в Украине: что будет, если проигнорировать повестку в почтовом ящике

По словам адвоката Андрея Межирицкого, повестки в почтовых ящиках не считаются врученными, и в этом отношении существует многочисленная судебная практика.

Многие граждане Украине находят повестки в почтовых ящиках. Адвокат Андрей Межирицкий рассказал, к чему обязывают такие повестки от сотрудников ТЦК, передает ТСН.

Адвокат и правозащитник Андрей Межирицкий объяснил, что законодательством не предусмотрена какая-либо ответственность, если человек не явился по повестке, обнаруженной в почтовом ящике, поскольку он расписался за ее получение.

Такие повестки не считаются врученными, в этом отношении существует многочисленная судебная практика, пояснил он.

Повестки считаются врученными только, если получатель за нее расписался, уточнил юрист.

"ТЦК составляют протокол о нарушении правил мобилизации и налагают штраф за неявку по повестке. Даже если человек не расписался за получение повестки", — сообщил Межирицкий.

Встречаются случаи, когда гражданам направляют повестки почтой и за неявку затем составляют протокол об административном правонарушении.

В одном из случаев руководитель ТЦК вынес постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа от 3400 до 5100 грн.

При этом оштрафованный, одновременно с открытием исполнительного производства попадает и в Единый реестр должников.

Присутствие в таком реестре чревато запретом на открытие или закрытие банковских счетов, блокирование банковских счетов и пр.

Напомним, что адвокат разъяснил, могут ли забрать в армию без прохождения медкомиссии.

Также сообщалось, что юрист Сергей Пройдака рассказал, имеют ли право на отсрочку студенты, получающие дополнительное образование. В законодательстве нет уточнений относительно того, предоставляет ли получение второго или третьего высшего образования основания для отсрочки.