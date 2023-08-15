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"Продолжают наступление": Зеленский посетил бригады на Запорожье, которые давят на ВС РФ (видео)

Елена Бурдейная
Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал | Президент Зеленский — на Запорожском отрезке фронта

Бойцы Сил обороны продолжают контрнаступательные действия на Запорожском отрезке фронта. Президент встретился с командирами и воочию увидел состояние дел.

Президент Украины и верховный главнокомандующий Владимир Зеленский встретился с бойцами Сил обороны, которые продолжают контрнаступательные действия на Запорожском направлении. Во время визита глава государства увидел карту линии фронта и поговорил с командирами, которые руководят на отдельных участках. Об этом говорится в Telegram-канале президента.

В заметке Зеленского указано, что состоялся визит на позиции нескольких подразделений Сил обороны. В частности, встретился с бойцами

  • 3 отдельной бригады оперативного назначения им. полковника Петра Болбочана — воюет на Мелитопольском направлении;
  • 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ — воюет на Ореховском направлении;
  • 118 отдельной механизированной бригады — воюет на Мелитопольском направлении;
  • 47 отдельной механизированной бригады — с Ореховского направления;
  • 117 отдельной механизированной бригады — с Ореховского направления.

Президент отметил, что 3-я бригада им. Петра Болбочана участвовала в успешной Харьковской наступательной операции, которая состоялась осенью 2022 года. Сейчас они ведут наступательные действия под Запорожьем: глава государства обсудил с командирами проблемы, которые их беспокоят.

Бойцы, которые держат оборону на Ореховском направлении, получили благодарность от Зеленского: "за стойкость и за каждый метр результата", — подчеркнул политик.

Также вспомнил о боях 118 ОМБр ВСУ — это одна из нескольких бригад, которые ведут успешное наступление на позиции ОС РФ на Мелитопольском отрезке фронта.

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Отметим, согласно сообщению представительницы Минобороны Анны Маляр Силы обороны имеют определенные успехи на южном отрезке фронта. В частности, чиновница признала, что украинские военные продвинулись дальше на юг от Старомайорского и приближаются к Урожайному: "Силы обороны таврического направления продолжают освобождение н.п. Урожайное".

Между тем на онлайн-карте боевых действий часть села Урожайного обозначена уже как находящаяся под контролем ВСУ.

Ситуация возле Урожайного по состоянию на 15 августа 2023 года — DeepState
Фото: DeepState

Между тем военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российские войска на Запорожском отрезке фронта имеют проблемы. В частности, украинские военные продвинулись между двумя селами — Вербовое и Работино, чем усложнили ситуацию для россиян, которые там находятся. Кроме того, около Урожайного солдаты ВС РФ откатились к следующему селу — Заветное Желание. Однако похоже на то, что командование ВС РФ и дальше продолжит борьбу за эти населенные пункты, несмотря на потери живой силы и позиций.

Урожайное — Заветное Желание — по состоянию на 15 августа 2023 года — DeepState
Фото: DeepState
Роботино — Вербово — по состоянию на 15 августа 2023 года — DeepState
Фото: DeepState

Напоминаем, накануне, 14 августа, президент Зеленский посетил бойцов, которые держат оборону на Бахмутском отрезке фронта: выслушал командиров, вручил награды.

Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилом объяснил, возможно ли изменение мирного плана Зеленского: отметил, что план "гибкий", но имеет несколько принципиальных позиций.