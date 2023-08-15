"Продолжают наступление": Зеленский посетил бригады на Запорожье, которые давят на ВС РФ (видео)

Бойцы Сил обороны продолжают контрнаступательные действия на Запорожском отрезке фронта. Президент встретился с командирами и воочию увидел состояние дел.

Президент Украины и верховный главнокомандующий Владимир Зеленский встретился с бойцами Сил обороны, которые продолжают контрнаступательные действия на Запорожском направлении. Во время визита глава государства увидел карту линии фронта и поговорил с командирами, которые руководят на отдельных участках. Об этом говорится в Telegram-канале президента.

В заметке Зеленского указано, что состоялся визит на позиции нескольких подразделений Сил обороны. В частности, встретился с бойцами

3 отдельной бригады оперативного назначения им. полковника Петра Болбочана — воюет на Мелитопольском направлении;

46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ — воюет на Ореховском направлении;

118 отдельной механизированной бригады — воюет на Мелитопольском направлении;

47 отдельной механизированной бригады — с Ореховского направления;

117 отдельной механизированной бригады — с Ореховского направления.

Президент отметил, что 3-я бригада им. Петра Болбочана участвовала в успешной Харьковской наступательной операции, которая состоялась осенью 2022 года. Сейчас они ведут наступательные действия под Запорожьем: глава государства обсудил с командирами проблемы, которые их беспокоят.

Бойцы, которые держат оборону на Ореховском направлении, получили благодарность от Зеленского: "за стойкость и за каждый метр результата", — подчеркнул политик.

Также вспомнил о боях 118 ОМБр ВСУ — это одна из нескольких бригад, которые ведут успешное наступление на позиции ОС РФ на Мелитопольском отрезке фронта.

Отметим, согласно сообщению представительницы Минобороны Анны Маляр Силы обороны имеют определенные успехи на южном отрезке фронта. В частности, чиновница признала, что украинские военные продвинулись дальше на юг от Старомайорского и приближаются к Урожайному: "Силы обороны таврического направления продолжают освобождение н.п. Урожайное".

Между тем на онлайн-карте боевых действий часть села Урожайного обозначена уже как находящаяся под контролем ВСУ.

Ситуация возле Урожайного по состоянию на 15 августа 2023 года — DeepState Фото: DeepState

Между тем военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российские войска на Запорожском отрезке фронта имеют проблемы. В частности, украинские военные продвинулись между двумя селами — Вербовое и Работино, чем усложнили ситуацию для россиян, которые там находятся. Кроме того, около Урожайного солдаты ВС РФ откатились к следующему селу — Заветное Желание. Однако похоже на то, что командование ВС РФ и дальше продолжит борьбу за эти населенные пункты, несмотря на потери живой силы и позиций.

Урожайное — Заветное Желание — по состоянию на 15 августа 2023 года — DeepState Фото: DeepState Роботино — Вербово — по состоянию на 15 августа 2023 года — DeepState Фото: DeepState

Напоминаем, накануне, 14 августа, президент Зеленский посетил бойцов, которые держат оборону на Бахмутском отрезке фронта: выслушал командиров, вручил награды.

Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилом объяснил, возможно ли изменение мирного плана Зеленского: отметил, что план "гибкий", но имеет несколько принципиальных позиций.