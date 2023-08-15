"Если хотите": Данилов допустил, что Украина может внести изменения в "формулу мира" Зеленского

Основными принципами мирного плана Украины является вывод российских военных с нашей территории и возвращение на границы 1991 года.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в украинской "формуле мира" нельзя изменить основные принципы, тогда как можно изменить последовательность пунктов. Об этом он сообщил в интервью "La Repubblica".

Журналисты спросили о гибкости украинского плана мира, на что Данилов отметил, что Украина может изменить только последовательность его выполнения.

"Мы можем изменить последовательность пунктов, если хотите", — сказал Алексей Данилов.

По его словам, основными принципами мирного плана является вывод Вооруженных сил Российской Федерации с территории Украины и возвращение на границы 1991 года. Этот пункт останется неизменным.

Секретарь СНБО отметил, что западные партнеры не давят на Украину, чтобы инициировать переговоры с Россией. Тогда как Запад не указывал никаких обязательств по ведению переговоров.

"Сообщения об этом якобы давлении ничем не подтверждаются", — добавил Данилов.

Составляющие "формулы мира" Владимира Зеленского

В декабре 2022 года президент Владимир Зеленский назвал составляющие национальной "формулы мира", среди которых были:

гарантии радиационной и ядерной безопасности;

гарантии продовольственной безопасности;

гарантии энергетической безопасности;

остановка российского ракетного террора;

гарантии освобождения всех пленных;

возвращение всех депортированных украинцев.

Стоит отметить, что пресс-центр Совета национальной безопасности и обороны Украины пока не обнародовал полную версию интервью Алексея Данилова изданию La Repubblica.

Напомним, 13 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет менять составляющие "формулы мира". Ведь для Украины победа — это не только освобождение всех временно оккупированных территорий, но и создание условий, которые сделают невозможным повторение агрессии РФ.

2 августа глава Офиса президента Андрей Ермак назвал три уровня стратегии по имплементации "формулы мира".

22 июня Фокус писал о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала украинскую "формулу мира" президента Зеленского.