Украина может вступить в НАТО в обмен на передачу территорий РФ, — глава канцелярии генсека

По словам представителя Альянса Стиана Йенсена, отказ от территорий якобы может стать первым шагом к окончанию войны, но при этом Киев сам будет принимать окончательное решение.

Украина может стать полноценным членом НАТО, но для этого ей якобы придется отказаться от части своих территорий в пользу РФ. Такое мнение озвучил глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен во время дебатов в Норвегии, передает VG 15 августа.

По его словам, такая сделка может быть предвестником окончания полномасштабной войны между странами.

"Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО", — говорится в сообщении.

При этом переговоры о том, какой будет статус у Украины после того, как будет решен конфликт, уже якобы начались. Более того, вопрос отказа от части территорий якобы подымает не только глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен.

"Важно, чтобы мы обсудили, как пройти через это. Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением. Есть значительные подвижки в вопросе будущего членства Украины в НАТО", — продолжил представитель Альянса.

При этом, генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался обсуждать возможные решения для Украины. Он считает, что Киев сам должен определить на каких условиях заключать мир и как освобождать территории, которые временно под российским контролем.

Напомним, 8 августа сообщалось, что вступление Украины в НАТО гарантирует безопасность РФ, считает президент Владимир Зеленский. По его словам, многие страны Североатлантического Альянса хотели бы, чтобы украинские войска были размещены на их территории, так как это усилит их безопасность.