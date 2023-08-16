Соцработница в РФ украла миллион рублей компенсации за ликвидированного "вагнеровца", — росСМИ

По словам журналистов, 25-летний Модест Данилов из села Гам был ликвидирован в Луганской области Украины еще в ноябре 2022 года. На войну он попал в составе одной "из первых групп" наемников, когда подписал контракт, будучи в тюрьме.

В Республике Коми РФ социальная работница украла более миллиона рублей (около 380 тысяч гривен) компенсации у пожилого отца, который получил компенсацию за ликвидированного в Украине сына-"вагнеровца". Об этом пишет Telegram-канал "Осторожно, новости".

Сообщается, что 25-летний Модест Данилов из села Гам был ликвидирован в Луганской области Украины еще в ноябре 2022 года. На войну он попал в составе одной "из первых групп" наемников, когда подписал контракт, будучи в тюрьме.

В материале говорится, что еще в 2021 году Модест получил три года колонии строгого режима. Так, он был признан виновным в трех эпизодах угона автомобилей, а также в вождении в нетрезвом состоянии.

Журналисты пишут, что выплаты за Данилова получил его 69-летний отец Анатолий. У него были серьезные проблемы со здоровьем, а потому несколько месяцев ему помогала сотрудница межрайонного центра соцобслуживания населения "Доброта". Женщина, 48-летняя Елена, втерлась в доверие к мужчине, а затем завладела деньгами.

В РФ соцработница украла компенсацию за вагнеровца Фото: Осторожно, новости

Сообщается, что в январе 2023 года Анатолий Данилов умер. О том, что Елена украла у него деньги, родственники узнали несколько дней назад. Женщину уже задержали российские силовики, она во всем созналась.

Напомним, что российский экс-министр выехал в США из-за повестки. Денис Шаронов утверждает, что ему стало небезопасно находится в России и он запросил политическое убежище в США, так как это "единственное место, откуда нет выдачи".

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