СБУ применила экспериментальный морской дрон для атаки на Крымский мост, — CNN (видео)

Как рассказал журналистам глава СБУ Василий Малюк, Украина использовала дрон под названием "Морской младенец". Он разрабатывался много месяцев.

Служба безопасности Украины использовала 17 июля экспериментальный морской беспилотник для атаки на Крымский мост. Об этом пишет CNN.

По словам журналистов, СБУ впервые открыто взяла на себя ответственность за операцию. Как рассказал глава спецслужбы Василий Малюк, Украина использовала дрон под названием "Морской младенец". Он разрабатывался много месяцев.

"Морские беспилотники — это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний не участвует. Недавно с помощью этих беспилотников мы успешно поразили Крымский мост, БДК "Оленегорский Горняк" и танкер Sig", — рассказал Малюк.

СБУ предоставила CNN видео июльской атаки, на котором был показан экран пилота за несколько мгновений до того, как "Морской младенец" доставил около 850 кг взрывчатки к одной из бетонных опор моста. Источники в службе также предоставили CNN два видео с камер видеонаблюдения, на которых виден момент удара одного беспилотника по дорожному участку моста, а затем через пять минут еще один удар беспилотника по железнодорожному участку с противоположного направления.

Атака на Крымский мост

"Мы работаем над рядом новых и интересных операций, в том числе в акватории Черного моря. Обещаю, это будет захватывающе, особенно для наших врагов", — сказал Малюк.

Малюк также взял на себя ответственность за первую украинскую атаку на мост 8 октября 2022 года, но отказался сообщить подробности.

Он сказал, что июльская атака беспилотников стала результатом месяцев подготовки.

"На завершающем этапе подготовки мы даже не могли думать ни о сне, ни о еде. Мы были полностью сосредоточены на операции. Последние дни были довольно нервными. Когда произошел взрыв, мы были так счастливы и начали поздравлять друг друга. Это был очень эмоциональный момент для всех нас и нашей победы, которая обязательно придет скоро", — рассказал Малюк.

Напомним, что ранним утром 17 июня на Крымском мосту прозвучали взрывы, российские СМИ сообщили о погибших и пострадавших. В результате разрушений в районе 145 опоры возникла огромная пробка, движение по мосту остановили.

Позже происшествие на Крымском мосту прокомментировал представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, обрушение мостовых конструкций создают большие проблемы для российских войск и дают преимущества Силам обороны Украины. А вот в Оперативном командовании "Юг" предположили, что взрыв может быть провокацией со стороны России.