Обвинили во всем Запад: в ISW рассказали, о чем врали власти РФ на форуме "Армия-2023"

По словам аналитиков, Путин и Шойгу снова сделали шаблонные комментарии о том, что Кремль сейчас наращивает вооруженные силы. Они заявили, что Украина и Запад имеют "ограниченные" ресурсы.

Во время форума "Армия-2023" российские представители традиционно обвинили Запад в том, что он якобы спровоцировал войну в Украине, а также заявили, что санкции только "укрепляют" Россию. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 15 августа говорится, что для Кремля форум "Армия-2023" в Москве – шанс развить двусторонние военно-политические отношения с другими странами. Власти РФ пытаются позиционировать себя как "надежного и технологически развитого" партнера.

Сообщается, что в Минобороны России заявили, что на форуме более 77 тысяч представителей из 1500 компаний российского ВПК представляют более 28 500 различных разработок. Также там заявили, что мероприятие посетили представители 82 стран, а россияне провели 14 двусторонних встреч.

Аналитики отметили, что во время форума президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу снова сделали шаблонные комментарии о том, что Кремль сейчас наращивает вооруженные силы. Чиновники заявили, что Украина и Запад имеют "ограниченные" ресурсы.

К примеру, как сообщается, Шойгу 15 августа заявил, что ВПК России произвел разнообразное оружие, танки, бронемашины и беспилотники. По его словам, возможности российского и советского оборудования якобы превосходят возможности западного. Более того, санкции "помогли" РФ увеличить производство военной техники благодаря импортозамещению.

Также аналитики добавили, что Путин 15 августа сказал, что Запад якобы несет ответственность за "разжигание конфликта" в Украине. Также глава Кремля обвинил Запад в нестабильности в Африке, Латинской Америке и Азии. А Шойгу сказал, что по вине западных политиков возникла эскалация международных конфликтов, включая "ситуацию" вокруг Тайваня.

"Упоминание Шойгу о Тайване, вероятно, указывает на постоянные усилия России по созданию партнерства "без ограничений" между Пекином и Москвой, несмотря на предостережения со стороны Китая", — сказано в отчете.

Напомним, что 15 августа сообщалось, что показала РФ на форуме "Армия-2023". Российская армия начала устанавливать "решетки" на башни незадолго до полномасштабного вторжения, теперь это явление набрало массовый характер и изменило форму.