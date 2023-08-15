"Мангалы" идут в массы: что показала РФ на форуме "Армия-2023" (фото)

Российская армия начала устанавливать "решетки" на башни незадолго до полномасштабного вторжения, теперь это явление набрало массовый характер и изменило форму.

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Экраны, которые устанавливают в РФ на технику, перестали быть чем-то из разряда "ноу-хау". На выставке "Армия-2023" "мангалы" стали заметной особенностью события. Об этом сообщает The War Zone.

Впервые клетки на башнях российских танков появились в 2021 году непосредственно перед началом полномасштабного вторжения. Попытки решить проблему наименее защищенной части танка вылились в то, что теперь "мангалы" устанавливают на почти всю технику. Россия, похоже, хочет продавать другим странам именно такие танки.

Форма "мангала" сверху Фото: Michael Jerdev

На танки серии Т-72, Т-80, Т-90 устанавливают довольно прочные мангалы прямо на заводе. Верхняя часть изготовлена из ребристого металла, который должен защитить танк от сброса на него боеприпасов сверху. Сам "мангал" установлен на каркасе вокруг башни. Причем в РФ показали сразу несколько вариаций такой защиты. Если на одном Т-80БВМ показали обычный "мангал", то на Т-72Б3 продемонстрировали "мангал", который покрыт еще сеткой вокруг. Такая сетка должна предотвратить проникновение беспилотников в потенциально уязвимую зону танка.

"Мангал" с сеткой вокруг на танке Т-72Б3 Фото: Michael Jerdev

В издании пишут, что по мере развития полномасштабной войны россияне все больше делают технику в духе "Безумного Макса". "Мангалы" ставят даже на ТОС-1 "Солнцепек". А на фронте бывают случаи, когда на танк устанавливают решетку с элементами динамической защиты. Она срабатывает путем детонации, поэтому такое решение называется очень сомнительным. В целом

Фото: Michael Jerdev

часть "мангалов", как пишут авторы, созданы скорее для психологического эффекта. Особенно в случае санитарной машины на базе БМП-1, которая вся по периметру покрыта металлическим каркасом и сеткой.

"Солнцепек" с "мангалом"

Отдельно обращают внимание на камуфляж "Накидка" от НИИ "Сталь". Заявляется, что разработка должна уменьшать заметность техники от инфракрасных датчиков благодаря маскировке тепловой сигнатуры. Однако ее реальная эффективность неизвестна. Если раньше ее устанавливали только на танки, то теперь и на всю серию БМП-1, БМП-2, БМП-3.

Санитарная машина на базе БМП Фото: Michael Jerdev

Напомним, 5 августа ВСУ впервые подбили российский танк Т-55 с "мангалом" на башне.

19 июля СМИ писали, что разнообразные "мангалы" на российской бронетехнике — это советские наработки.