Вспомнили СССР: откуда берутся "мангалы" и сетки на российской бронетехнике, — СМИ (фото)

Российские войска все чаще полностью "зашивают" танк решетками и маскировочными сетками. Такие разработки были в 1940-1950 годы в СССР для маскировки.

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Российские военные все больше надстраивают на технику различные сетки и решетки, чтобы усилить защиту от дронов-камикадзе. В издании Defense Express объясняют, что такие "ноу-хау" были еще во времена СССР.

Внешне российская техника начала выглядеть как каркас из наваренных "мангалов" с маскировочными сетками. Недавно в соцсетях показали такую БМП-2. Ее фактически невозможно было идентифицировать. Пока нет данных, единичный ли это случай, когда БМП-2 так "улучшили". Такая же история была с российским танком Т-72.

БМП-2 с мангалами

Однако авторы обращают внимание, что россияне могли искать "вдохновение" в истории СССР. Есть версия, что оккупанты решили повторить наработки ВС РФ с различными камуфляжами. В 1950-е годы была разработка "Паучок" для танка Т-54. Еще раньше такие разработки были для средних танков Т-34-85 и Т-44. Отмечается, что по сути в основе лежали "мангалы" для маскировочной сетки. Такой проект должен улучшить маскировку бронетехники.

Маскировочная сетка Т-54 "Паучок"

При этом журналисты не исключают, что на самом деле оккупационные войска могли создать такие надстройки случайно. На фронте все активнее используют дроны-камикадзе, которые могут уничтожить многомиллионную технику. Поэтому такие "мангалы" на гусеницах создавались без мысли о "Паучке" и Т-54.

Напомним, 17 июля в сети показали БМП для обороны от дронов, который весь состоит из импровизированных надстроек.

4 июля в ВСУ показали украинский Leopard 2A4 с динамической защитой "Контакт-1".