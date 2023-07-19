Вспомнили СССР: откуда берутся "мангалы" и сетки на российской бронетехнике, — СМИ (фото)
Российские войска все чаще полностью "зашивают" танк решетками и маскировочными сетками. Такие разработки были в 1940-1950 годы в СССР для маскировки.
Российские военные все больше надстраивают на технику различные сетки и решетки, чтобы усилить защиту от дронов-камикадзе. В издании Defense Express объясняют, что такие "ноу-хау" были еще во времена СССР.
Внешне российская техника начала выглядеть как каркас из наваренных "мангалов" с маскировочными сетками. Недавно в соцсетях показали такую БМП-2. Ее фактически невозможно было идентифицировать. Пока нет данных, единичный ли это случай, когда БМП-2 так "улучшили". Такая же история была с российским танком Т-72.
Однако авторы обращают внимание, что россияне могли искать "вдохновение" в истории СССР. Есть версия, что оккупанты решили повторить наработки ВС РФ с различными камуфляжами. В 1950-е годы была разработка "Паучок" для танка Т-54. Еще раньше такие разработки были для средних танков Т-34-85 и Т-44. Отмечается, что по сути в основе лежали "мангалы" для маскировочной сетки. Такой проект должен улучшить маскировку бронетехники.
При этом журналисты не исключают, что на самом деле оккупационные войска могли создать такие надстройки случайно. На фронте все активнее используют дроны-камикадзе, которые могут уничтожить многомиллионную технику. Поэтому такие "мангалы" на гусеницах создавались без мысли о "Паучке" и Т-54.
Напомним, 17 июля в сети показали БМП для обороны от дронов, который весь состоит из импровизированных надстроек.
4 июля в ВСУ показали украинский Leopard 2A4 с динамической защитой "Контакт-1".