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Военный Фокус Российско-украинская война

"Круговая защита": ВС РФ показали БМП для обороны от дронов (фото)

бмп с защитой от дронов
БМП с дополнительной защитой

Импровизированная защита бронетехники от дронов-камикадзе становится все более масштабной. От "мангалов" на башне в РФ перешли к обшивке всего корпуса самодельными изделиями.

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Российская армия все дальше заходит в попытках защитить бронетехнику от ударов дешевых дронов-камикадзе. В сети опубликовали фотографию, вероятно, БМП с круговыми надстройками. Об этом передает проект Oryx, на котором ведут учет потерь в российско-украинской войне.

В социальных сетях опубликовали кадры машины, которая полностью дооборудована самодельной защитой. Сетки, камуфлированная сетка и металлические элементы установлены на весь корпус и башню. Они полностью покрывают технику.

БМП имеет круговую самодельную защиту Fullscreen
БМП имеет круговую самодельную защиту

Ранее похожую конструкцию уже замечали как минимум на одном танке. Вероятно, подобные самодельные изделия будут появляться и в дальнейшем из-за широкого применения ВСУ небольших дронов-камикадзе. Стоимость бронетехники в десятки раз выше, чем коптера со взрывчаткой.

Машина на фотографиях имеет настолько много конструкций, что аналитики затрудняются установить конкретную модель БМП.

Напомним, 19 июня СМИ писали, что в РФ запустили в серию танки Т-80БВМ с "мангалами" на башне. Они должны защищать бронетехнику от БПЛА.

29 июня СМИ сообщали, что в войсках РФ появился новый тренд на импровизированную защиту, который заключается в том, чтобы обшивать танк сеткой.