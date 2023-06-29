В войсках РФ новый тренд на импровизированную защиту: обшивают бронетехнику сеткой (фото)

На танк приварили сетку таким образом, что пушка даже не сможет вращаться на 360 градусов. Вероятная причина такого решения — угроза украинских FPV-дронов.

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Вооруженные силы РФ продолжают попытки повысить защиту бронетехники от дронов-камикадзе. Фотографии распространяются в социальных сетях, передает Фокус.

В РФ еще до начала полномасштабного вторжения на танки начали устанавливать "мангалы" — металлические козырьки на башнях танка. Тогда таким образом они хотели защититься от ударов ПТРК Javelin и боеприпасов из Bayraktar TB2. Сейчас на поле боя с обеих сторон используются небольшие дроны-камикадзе. Они могут нести реактивную гранату для РПГ-7 или другой заряд, которого достаточно для уничтожения бронетехники. Поэтому в РФ начали обшивать технику разнообразными сетками, чтобы уберечься от атак с воздуха.

На фотографии с танком можно увидеть, что сетка покрывает всю машину — от моторно-трансмиссионного отдела до передней части. Но стоит заметить, что приварили сетку на бортовые элементы, поэтому башня теперь не может вращаться на 360 градусов, а только к левой и правой гусенице.

Противодронная сетка МТ-ЛБ МТ-ЛБ с сеткой

На других машинах сетка поднимается над МТ-ЛБ на метр или даже больше. Оно должно уберечь экипаж от поражения.

Напомним, 19 июня СМИ писали, что не так с самодельными российскими РСЗО на базе БТРов.

10 мая украинский противотанкист Javelin говорил, что импровизированная защита на российских танках не помогает.