На Херсонщине россияне планируют создать фейковое видео о "победе над разведчиками ВСУ", — Генштаб

В здании, где россияне готовят пропагандистское видео, на 13 августа находится личный состав РФ в количестве до 25 военнослужащих.

Российские захватчики намерены создать пропагандистское видео о якобы победе над разведывательным подразделением украинских войск во временно оккупированном селе Казачьи Лагери Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook.

В сообщении говорится о том, что у оккупантов наблюдается снижение боевого духа. Командование врага все чаще прибегает к постановочным съемкам своих якобы успешных результатов.

В населенном пункте Казачьи Лагеря, который сейчас во временной оккупации, захватчики запланировали подготовку к проведению съемок российской съемочной группой пропагандистского видео. Планируется создать сюжет "уничтожение 150 военнослужащих украинской деверсионно-разведывательной группы в местном сельском доме культуры".

Оказалось, что в здании на 13 августа находится только личный состав россиян в количестве до 25 военнослужащих. Все они из числа бывших заключенных.

На Херсонском направлении, как отметили в Генштабе, враг нанес удары в районах Садового и Николаевки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись такие населенные пункты как Понятовка, Новодмитровка и Херсон, Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Напомним, 16 августа аналитики ISW сообщили, что ВСУ продвинулись на западе Запорожской области и на Луганщине. Украинские силы якобы продвинулись на юг от Дибровы, которая расположена в районе Кременной, и имеют успехи в продвижении вблизи Работино.