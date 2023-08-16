Китай очень быстро строит взлетно-посадочную полосу рядом с Вьетнамом (спутниковые снимки)
Всего за несколько недель китайцы построили цементный завод, начали строить взлетно-посадочную полосу и инфраструктуру на море.
В последние недели Китай начал активно строить то, что похоже на взлетно-посадочную полосу на одном из контролируемых им островов в Южнокитайском море. Об этом сообщает The War Zone.
На спорном архипелаге Парасельс на острове Тритон Китай, скорее всего, строит взлетно-посадочную полосу. Остров является ближайшим к Вьетнаму. Сейчас понятно, что работы находятся на ранней стадии, однако поражает, насколько быстрым был прогресс, пишут в издании. Еще в середине июля никаких работ на архипелаге не было видно, все работы прошли за последний месяц.
Кроме взлетно-посадочной полосы есть огромная рабочая зона, включая цементный завод. Все это возникло в течение августа. Ранее на острове была только наблюдательная станция с двумя обтекателями и несколькими большими китайскими флагами. Также там была небольшая гавань и вертолетная площадка.
Сейчас длина взлетно-посадочной полосы немного больше 600 метров и в ширину около 13 метров. Поэтому ее можно использовать для самолетов короткого взлета и посадки, таких как турбовинтовые самолеты. Также аэродром подойдет для БПЛА. Из-за физических размеров полосу вряд ли можно будет увеличить до 950 метров без расширения площади острова. При этом КНР способен это сделать.
Стратегически сооружение аэродрома на острове Тритон имеет большое значение. Группа Парасельских островов состоит из примерно из 30 островов и более 100 рифов. В последние годы она стала ареной для расширения влияния Китая. Расширение объемов объектов является частью больших усилий по наращиванию присутствия в Южно-Китайском море. Международное сообщество отрицает суверенитет Китая на регион Южно-Китайского моря. Поэтому ситуация там довольно напряженная.
Китай называет Парасельские острова "Сиша", фактически они и контролируются им, однако на них претендует Вьетнам и Тайвань. Не исключено, что на Тритоне появятся системы ПВО и береговая оборона, как это было на других островах, где Национально-освободительная армия Китая строила свои форпосты.
Напомним, 9 августа Тайвань в очередной раз отчитался о нарушении зоны распознавания ПВО со стороны Китая.
8 августа в ISW писали, что разногласия между Китаем и РФ усиливаются в вопросе войны в Украине.