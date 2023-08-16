Китай очень быстро строит взлетно-посадочную полосу рядом с Вьетнамом (спутниковые снимки)

Всего за несколько недель китайцы построили цементный завод, начали строить взлетно-посадочную полосу и инфраструктуру на море.

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В последние недели Китай начал активно строить то, что похоже на взлетно-посадочную полосу на одном из контролируемых им островов в Южнокитайском море. Об этом сообщает The War Zone.

На спорном архипелаге Парасельс на острове Тритон Китай, скорее всего, строит взлетно-посадочную полосу. Остров является ближайшим к Вьетнаму. Сейчас понятно, что работы находятся на ранней стадии, однако поражает, насколько быстрым был прогресс, пишут в издании. Еще в середине июля никаких работ на архипелаге не было видно, все работы прошли за последний месяц.

На острове не было зафиксировано строительных работ еще в марте 2023 года Фото: Planet Labs Inc.

Кроме взлетно-посадочной полосы есть огромная рабочая зона, включая цементный завод. Все это возникло в течение августа. Ранее на острове была только наблюдательная станция с двумя обтекателями и несколькими большими китайскими флагами. Также там была небольшая гавань и вертолетная площадка.

Инфраструктура на острове по состоянию на 30 марта Фото: Planet Labs Inc. Инфраструктура на острове по состоянию на 10 августа Фото: Planet Labs Inc.

Сейчас длина взлетно-посадочной полосы немного больше 600 метров и в ширину около 13 метров. Поэтому ее можно использовать для самолетов короткого взлета и посадки, таких как турбовинтовые самолеты. Также аэродром подойдет для БПЛА. Из-за физических размеров полосу вряд ли можно будет увеличить до 950 метров без расширения площади острова. При этом КНР способен это сделать.

Сейчас длина взлетно-посадочной полосы немного превышает 600 метров и в ширину около 13 метров Фото: Planet Labs Inc.

Стратегически сооружение аэродрома на острове Тритон имеет большое значение. Группа Парасельских островов состоит из примерно из 30 островов и более 100 рифов. В последние годы она стала ареной для расширения влияния Китая. Расширение объемов объектов является частью больших усилий по наращиванию присутствия в Южно-Китайском море. Международное сообщество отрицает суверенитет Китая на регион Южно-Китайского моря. Поэтому ситуация там довольно напряженная.

Парасельские острова Китай считает своими

Китай называет Парасельские острова "Сиша", фактически они и контролируются им, однако на них претендует Вьетнам и Тайвань. Не исключено, что на Тритоне появятся системы ПВО и береговая оборона, как это было на других островах, где Национально-освободительная армия Китая строила свои форпосты.

Напомним, 9 августа Тайвань в очередной раз отчитался о нарушении зоны распознавания ПВО со стороны Китая.

8 августа в ISW писали, что разногласия между Китаем и РФ усиливаются в вопросе войны в Украине.