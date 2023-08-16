Китай дуже швидко будує злітно-посадкову смугу поруч із Вʼєтнамом (супутникові знімки)

Лише за декілька тижнів китайці побудували цементний завод, почали будувати злітно-посадкову смугу й інфраструктуру на морі.

Related video

Останніми тижнями Китай почав активно будувати те, що схоже на злітно-посадкову смугу на одному з контрольованих ним островів у Південнокитайському морі. Про це повідомляє The War Zone.

На спірному архіпелазі Парасельс на острові Тритон Китай, найімовірніше будує злітно-посадкову смугу. Острів є найближчим до Вʼєтнаму. Наразі зрозуміло, що роботи знаходяться на ранній стадії, проте вражає, наскільки швидким був прогрес, пишуть у виданні. Ще в середині липня жодних робіт на архіпелазі не було видно, всі роботи пройшли за декілька місяців.

На остров не було зафіксовано будівельних робіт ще у березні 2023 Фото: Planet Labs Inc.

Окрім злітно-посадкової смуги є величезна робоча зона включно з цементним заводом. Все це виникло протягом серпня. Раніше на острові була тільки спостережна станція з двома обтічниками та кількома великими китайськими прапорами. Також там була невелика гавань та вертолітний майданчик.

Інфраструктура на острові станом на 30 березня Фото: Planet Labs Inc. Інфраструктура на острові станом на 10 серпня Фото: Planet Labs Inc.

Наразі довжина злітно-посадкової смуги трохи перевищує 600 метрів й у ширину близько 13 метрів. Тому її можна використовувати для літаків короткого зльоту та посадки, таких як турбогвинтові літаки. Також летовище підійде до БПЛА. Через фізичні розміри смугу навряд можна буде збільшити до 950 метрів без розширення площі острова. При цьому КНР здатний це зробити.

Наразі довжина злітно-посадкової смуги трохи перевищує 600 метрів й у ширину близько 13 метрів Фото: Planet Labs Inc.

Стратегічно побудова летовища на острові Тритон має велике значення. Група Парасельських островів, що складається з приблизно з 30 островів і понад 100 рифів. Останніми роками вона стала ареною для розширення впливу Китаю. Розширення обсягів обʼєктів є частиною більших зусиль із нарощування присутності в Південнокитайському морі. Міжнародна спільнота заперечує суверенітет Китаю на регіон Південнокитайського моря. Тому ситуація там є доволі напруженою.

Парасельські острови Китай вважає своїми

Китай називає Парасельські острови "Сіша", фактично вони й контролюються ним, проте на них претендує Вʼєтнам та Тайвань. Не виключено, що на Тритоні зʼявляться системи ППО та берегова оборона, як це було на інших островах, де Національно-визвольна армія Китаю будувала свої форпости.

Нагадаємо, 9 серпня Тайвань вчергове відзвітував про порушення зони розпізнавання ППО з боку Китаю.

8 серпня в ISW писали, що розбіжності між Китаєм та РФ посилюються у питанні війни в Україні.