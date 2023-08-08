Саміт у Джидді показав посилення розбіжностей Китаю з РФ щодо війни в Україні, — ISW

Аналітики зазначили, що китайські дипломати в Саудівській Аравії були "конструктивні" і прагнули продемонструвати, що Китай — це не Росія.

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На саміті в Саудівській Аравії стала очевидною зростаюча незгода між Російською Федерацією та Китаєм щодо закінчення війни в Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 7 серпня.

Аналітики вказали на те, що згідно з оцінкою The Financial Times, представники КНР у Джидді були "конструктивні" і "прагнули показати, що [Китай] — це не Росія". За словами одного з європейських дипломатів, сама присутність на саміті Китаю демонструє ізольованість РФ.

У звіті згадується про те, що у РФ відкинули "мирний план" Пекіна щодо врегулювання війни в Україні, який згодом було презентовано в Саудівській Аравії. За даними інсайдерів, деякі китайські еліти незадоволені діями Кремля щодо мирного врегулювання ситуації в Україні.

"Китай не повністю підтримує Росію в питанні про Україну і що відносини Росії та Китаю не є "партнерством без обмежень", як того хоче Кремль", — вважають американські аналітики.

На саміті також було презентовано "мирний план" України, що включає заклики до глобальної продовольчої безпеки, ядерної безпеки, екологічної безпеки, гуманітарної допомоги та звільнення ув'язнених, проте в МЗС РФ назвали пропозицію Києва "безглуздим ультиматумом".

Нагадаємо, що в Саудівській Аравії 5 серпня в місті Джидда стартував саміт за участю представників 40 країн так званого Глобального Півдня, серед яких Індія, Бразилія, Південна Африка, Туреччина та інші.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак 6 серпня розповів про підсумки зустрічі, зазначивши, що в Джидді були дуже продуктивні консультації щодо ключових принципів, на яких має будуватися справедливий і міцний мир.

Андрій Єрмак також повідомив 7 серпня, що після зустрічі в Саудівській Аравії Україна збирається провести ще два саміти щодо закінчення війни за формулою президента Володимира Зеленського.