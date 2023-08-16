Пригожину запретили говорить об Украине: исследователи ISW объяснили поведение владельца ЧВК

По оценкам аналитиков, "вагнеровцы" подрывают деятельность организаций, аффилированных с Министерством обороны РФ. Оборонному ведомству не удается взять под контроль ЧВК, связанные с другими российскими бизнесменами.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает высказываться насчет проблем, с которыми сталкивается военизированное формирование в Африке. Вместе с тем заметно поубавилось высказываний об Украине. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке от 15 августа.

Связанный с ЧВК Telegram-канал 15 августа опубликовал аудиозапись, в которой Пригожин комментирует аресты людей с символикой ЧВК в Гане. По его словам, этот случай доказывает, что наемники продолжают свою деятельность по всему миру и на территории африканского континента, в частности.

Прежде Пригожин высказывался о перевороте в Нигере и присутствии ЧВК "Вагнер" в других районах Африки. Судя по всему, он может следовать указаниям, запрещающим любые комментарии на тему войны в Украине.

"Вагнеровцы" подрывают деятельность Минобороны РФ

Источники, связанные с ЧВК "Вагнер" также отрицают, что командующие из военизированного формирования переходят в другие ЧВК. 15 августа источники из РФ и Беларуси заявили, что слухи о командирах "Вагнера", якобы перешедших в ЧВК "Редут" (аффилированную с Минобороны РФ) не соответствуют действительности.

Инсайдерские источники назвали такие завления "мечтой" российского Минобороны и уточнили, что ни один командир из ЧВК "Вагнер" не переходил в "Редут".

Прежде Пригожин и другие представители ЧВК "Вагнер" резко критиковали "Редут" и его составные части на фоне напряженных отношений с Минобороны РФ во время битвы за Бахмут.

Такие заявления свидетельствуют о том, что в интересах ЧВК "Вагнер" подрывать деятельность различных организаций, связанных с Министерством обороны РФ. По оценкам ISW, российскому оборонному ведомству не удается взять под контроль ЧВК, связанные с российскими предпринимателями и, вероятно, чиновники из Минобороны РФ хотят сохранить контроль хотя бы над "Редутом".

Напомним, что на в ISW рассказали, о чем заявляли власти РФ на форуме "Армия-2023".

Также, по оценкам ISW, Украина продвинулась в Луганской области и на западе Запорожской.