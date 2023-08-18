Политика США на Ближнем Востоке: много оружия, мало влияния

США много продает вооружения на Ближний Восток по логике того, что это ставит страны-получатили в зависимость от Вашингтона и не дает выйти на рынок РФ и КНР. Однако исследования показывают, что чем больше продается оружия, тем более антиамериканские настроения могут царить в стране. Поэтому Штатам следует пересмотреть свою политику в важном регионе.

Несмотря на относительно новую политику администрации Байдена в области поставок обычных вооружений, направленную на внимание к правам человека в процессе продажи оружия, фактический профиль продаж администрацией свидетельствует о том, что она не стремится к реальным изменениям по сравнению с десятилетиями предыдущих поставок.

Фокус перевел статью Джордана Коэна и Джона Хоффмана о том, как США строят свою политику на Ближнем Востоке.

С 2009 года США продали оружия 169 странам на сумму более 444 млрд долларов. Одним из основных оправданий, которое использовали администрации США насчет рисков, присущих продажам оружия, является то продажи оружия якобы позволяют Вашингтону использовать зависимость стран-получателей от американского оружия для принуждения к изменению их политики в соответствии с интересами США.

Нигде недостатки аргумента "оружие – рычаг давления" не проявляются так ярко, как на Ближнем Востоке. Масштабные и постоянные поставки оружия на Ближний Восток основаны на ложном представлении о том, что такие продажи помогают партнерам США стабилизировать обстановку в регионе и одновременно усиливают влияние и рычаги воздействия США. Логика "если мы не продадим оружие, то это сделает кто-то другой" сегодня является одной из наиболее часто упоминаемых причин для продолжения продаж оружия ближневосточным партнерам Америки, чтобы они не переметнулись к России или Китаю.

Масштабные и постоянные поставки оружия на Ближний Восток основаны на ложном представлении о том, что такие продажи помогают партнерам США стабилизировать обстановку в регионе

Наши исследования показывают, что поставки оружия на Ближний Восток приводят к обратному результату, подпитывая коренные причины нестабильности и предоставляя недобросовестным игрокам инструменты для проведения репрессивной и агрессивной внутренней и внешней политики.

Таким образом практически ничто не указывает на то, что рычаги влияния существуют в том виде, в котором их предлагают американские политики. Наоборот, государства-получатели используют "обратное влияние", чтобы гарантировать непрерывный поток американского оружия, подрывая внешнеполитические цели Вашингтона. Вместо того чтобы повторять эту ошибочную аргументацию, которая коренится в десятилетиях неправильного понимания выгод от продажи оружия на Ближний Восток, администрация Байдена должна изменить курс и начать переоценку своих обоснований для отправки оружия, которое расширяет возможности диктаторов, активно подрывающих интересы США.

Представление о рычагах влияния

Аргумент о том, что практически неограниченные продажи оружия дают Вашингтону рычаги влияния на получателей, основан на убеждении, что если страны-получатели будут достаточно сильно зависеть от постоянных продаж американского оружия, то они будут выполнять требования США как на внутри-, так и на внешнеполитическом уровне. Тем не менее не было проведено ни одного научного анализа, который бы проверил обоснованность этого утверждения.

Чтобы выяснить, насколько верны эти утверждения о влиянии, ученые Института Катона ежегодно составляют Индекс риска продаж вооружений, одним из соавторов которого мы являемся. Уже в пятом издании собраны данные о риске каждой продажи оружия США за более чем пять лет. Каждой стране присваивается балл риска в диапазоне от 1 до 100. Учитывая наличие пятилетних данных, в нынешнем издании Индекса риска продаж вооружений проверяется аргумент о "рычаге": становятся ли основные получатели американского оружия менее рискованными с течением времени по четырем векторам риска. Этими векторами являются уровень коррупции в стране, уровень нестабильности, свобода и безопасность ее населения, а также участие в конфликтах. Эти векторы коррелируют с риском использования американского оружия субъектами, стремящимися нанести ущерб интересам США, распространением оружия и глобальными нарушениями прав человека.

Первый список стран в Индексе риска продаж вооружений

Конфликт – единственная категориальная переменная в наборе данных, поскольку государства либо находятся в состоянии войны, либо нет. За исключением этой переменной, которая в целом не меняется, поскольку Кувейт – единственная страна, вышедшая из войны, в которой участвовала в течение пяти лет, представленных в наборе данных, три из этих четырех векторов показывают, что три верхних квинтиля американских покупателей стали более рискованными за пять лет, причем верхний квинтиль стран за это время стал более чем на 2 процентных пункта рискованнее.

Другими словами, продажи оружия США не заставляют получателей прекратить конфликты, стать менее коррумпированными, более стабильными и демократичными. Напротив, наблюдается обратная тенденция: основные получатели американского оружия становятся более рискованными, нарушая права человека на своей территории.

Таким образом, другие страны, используя навязчивую идею Вашингтона о балансировке, гарантируют свободный приток оружия, несмотря на действия, которые могут нанести ущерб интересам безопасности США.

Один из вариантов обратного влияния – когда продажа оружия создает видимость взаимозависимости между США и союзником. Поставки оружия, как правило, не происходят в вакууме, а часто сопровождаются военной подготовкой, обслуживанием вооружений и учениями по повышению оперативной совместимости. Такие отношения в сфере безопасности приводят к сближению интересов: Для того чтобы американские вооруженные силы были в безопасности, необходимы успехи вооруженных сил страны-получателя. Страна-получатель может использовать это сближение для более продуктивных запросов насчет систем вооружений и сотрудничества в области безопасности, запуская тем самым цикл, в котором увеличение поставок вооружений ведет к росту взаимозависимости, что, в свою очередь, приводит к увеличению продаж оружия.

Второй способ обратного влияния – когда получатели оружия из США используют свое партнерство с другой страной (противником либо союзником) и озабоченность США своей репутацией для того, чтобы склонить Вашингтон к поставке большего количества оружия. Мнимая стратегическая и географическая значимость страны-получателя позволяет ей убедить своих покровителей из числа великих держав согласиться с политикой, с которой они в противном случае не согласились бы.

Обратное влияние и Ближний Восток

Рычаги обратного влияния отражают нынешнюю ситуацию, в которой оказались США на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты остаются доминирующим продавцом оружия на Ближнем Востоке, и продажа вооружений представляет собой центральный компонент присутствия Америки в регионе как гегемона.

Хотя изначально Ближний Восток был результатом холодной войны, после распада Советского Союза и начала американской однополярной эры он стал "точкой отсчета" для нового либерального гегемонистского проекта, реализуемого Вашингтоном. В результате двух войн в Ираке (1991 и 2003 годов) и "глобальной войны с террором" после терактов 11 сентября 2001 года США добились беспрецедентного военного господства в регионе. После этого продажи вооружений странам-партнерам на Ближнем Востоке стали расти в геометрической прогрессии.

В результате двух войн в Ираке (1991 и 2003 годов) и "глобальной войны с террором" после терактов 11 сентября 2001 года США добились беспрецедентного военного господства в регионе Фото: U.S. Secret Service

Несмотря на то что три последние администрации США – Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена – в ходе предвыборных кампаний обещали пересмотреть американское присутствие в регионе и прекратить "бесконечные войны", поставки оружия на Ближний Восток не прекращались, причем региональным партнерам поставлялись все большие объемы и более совершенные технологии, исходя из того, что такие поставки отвечают национальным интересам США.

Вместо того чтобы продвигать американские интересы или предоставлять Вашингтону рычаги влияния, гарантированное предоставление такого оружия и поддержка этих государств подрывают американские интересы и ценности, вовлекая Соединенные Штаты в их дестабилизирующую политику. Основанные на ложном представлении о том, что продажа оружия дает Вашингтону рычаги влияния на страны-получатели, эти продажи имеют обратный эффект, закрепляя искусственный региональный порядок, основанный на жестких репрессиях и изоляции, и при этом не приносят пользы интересам США.

Получатели американского оружия на Ближнем Востоке относятся к числу наиболее репрессивных государств мира, а постоянный поток вооружений из США, обусловленный обратным влиянием, обеспечивает авторитарные режимы средствами подавления инакомыслия. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Иордания, Бахрейн, Израиль и другие получатели американского оружия проводят политику изоляции и репрессий, подпитывая внутреннее недовольство, которое приводит к волнениям и нестабильности. За почти 13 лет, прошедших после арабских восстаний 2011 года, региональные партнеры Америки использовали американское оружие для подавления демократических устремлений миллионов людей на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Многие из этих государств ведут не менее агрессивную политику за рубежом, что чревато прямым втягиванием США в их конфликты. В частности, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты продолжают использовать американское оружие в рамках военной кампании в Йемене, начавшейся в 2015 году, унесшей жизни более 377 тыс человек и превратившейся в самый тяжелый гуманитарный кризис в мире. Часть этого оружия Эр-Рияд и Абу-Даби в рамках военных действий передали боевикам, связанным с "Аль-Каидой".

Продажа американского оружия на Ближний Восток также способствовала созданию нефизических методов принуждения, позволяющих этим государствам выводить свою репрессивную и агрессивную политику на транснациональный уровень. Экспорт вооружений из США может включать в себя сложные технологии наблюдения. Например, Госдепартамент и Агентство национальной безопасности одобрили контракт, позволяющий американской компании CyberPoint работать с правительством Эмиратов и предоставлять им технологии для разработки системы слежения Project Raven, которая отвечает за слежку за активистами, журналистами и правительственными чиновниками по всему миру.

Госдепартамент и Агентство национальной безопасности одобрили контракт, позволяющий американской компании CyberPoint работать с правительством Эмиратов и предоставлять им технологии для разработки системы слежения Project Raven по всему миру

Продолжение продаж оружия ближневосточным странам оправдывается Вашингтоном как необходимое условие для борьбы с российскими и китайскими достижениями в регионе. Согласно этой точке зрения, если США не будут поддерживать эти прочные отношения, то возникнет стратегический вакуум, который заполнят Россия или Китай, в результате чего региональные игроки обратятся Москве и Пекину как к своим "великодержавным гарантам".

Однако, принимая подобные аргументы за чистую монету, мы не учитываем региональные и международные нюансы. Ни Россия, ни Китай не способны занять гегемонистскую позицию на Ближнем Востоке, да и не стремятся к этому. Москва и Пекин – оппортунисты, и ни одна из этих столиц не способна и не хочет строить новый политический порядок и порядок безопасности в регионе. Государства региона осознают ограничения, стоящие перед Россией и Китаем, а также огромные издержки, которые повлечет за собой попытка массового перехода на неамериканские системы вооружений. Поэтому региональные игроки пытаются манипулировать политикой великих держав, чтобы наилучшим образом продвигать свои интересы в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

В краткосрочной перспективе региональные партнеры Америки подпитывают беспокойство Вашингтона по поводу утраты своих позиций по отношению к России или Китаю и добиваются серьезных политических уступок, таких как доступ к системам вооружений и ядерным технологиям, которые США традиционно не решаются предоставить. В конечном счете они пытаются манипулировать тревогой Вашингтона, чтобы заставить США стать гарантом их дальнейшей безопасности. В долгосрочной перспективе эти игроки признают многополярность как реальность и позиционируют себя соответствующим образом, чтобы наилучшим образом продвигать свои интересы. Это включает, в частности, увеличение закупок вооружений у России и Китая с целью создания аналогичного, хотя и менее эффективного, рычага обратного влияния на Москву и Пекин. В конечном итоге Вашингтон должен признать, что региональные партнеры Америки используют политику великих держав для оказания давления на США с целью удвоения поддержки автократов, жертвуя при этом своими собственными интересами.

Уроки для американской политики в области вооружений

Продажа оружия США на Ближний Восток основана на ложной идее, что такие поставки дают Вашингтону возможность влиять на страны-получатели. Однако на деле все оказалось наоборот: политика США в области вооружений на Ближнем Востоке создала порочный круг, когда Вашингтон вынужден активно саботировать собственные интересы, продолжая поставлять оружие недобросовестным региональным игрокам.

В конечном итоге такая политика способствует укреплению нестабильного регионального порядка, ставит под угрозу безопасность американских войск, компрометирует безопасность американского оружия и стратегических партнеров США за пределами Ближнего Востока, таких как Тайвань.

Вместо того чтобы увеличивать продажи в эти рискованные страны, американские политики должны пересмотреть американскую политику в области вооружений на Ближнем Востоке и определить, каким образом продажи оружия этим игрокам ставят под угрозу как американские интересы, так и региональную стабильность. В противном случае эти ближневосточные страны и дальше будут держать пистолет у голов вашингтонских политиков, даже если этот пистолет был поставлен Соединенными Штатами.

Об авторах

Джордан Коэн – аналитик по вопросам обороны и внешней политики Института Катона, доктор политологии Университета Джорджа Мейсона.

Джон Хоффман – аналитик по вопросам внешней политики Института Катона, доктор политологии Университета Джорджа Мейсона.