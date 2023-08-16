"Будет та еще рубка": эксперт рассказал, что ожидать от боев за Купянск и Работино (карта)

По словам Владислава Селезнева, стратегия фланговых атак оказалась наиболее результативной в операции наступления. При этом он отметил, что контрнаступление усложняет дефицит артиллерии.

ВСУ приближаются к передовой позиции вражеских сил у населенного пункта Работино Запорожской области. Противник намерен удержать этот участок, в то время как нашим военным предстоит не только захватить оборонительные рубежи, но и обеспечить их устойчивость. Кроме того, ВС РФ не стоит ожидать значительных успехов на Купянском направлении. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина.

"Хотя бы потому, что в районе Работино наши только приблизились к первой линии обороны, если полагаться на слова спикеров Генштаба. Инсайды могут быть любыми, но мало занять рубежи, надо на них закрепиться, чтобы говорить о достижениях", — заявил Селезнев осторожно оценивая возможности наших воинов на участке.

По мнению военного аналитика, стратегия фланговых атак оказалась наиболее результативной в операции наступления. Однако, учитывая поставленные цели, он высказывает сомнения в возможности значительных изменений на картине боевых действий в ближайшие дни.

"Думаю, здесь будет та еще рубка. Потому что россияне хотят удержаться и задействуют для этого все ресурсы", — добавил Селезнев.

Работино на карте

Кроме того, эксперт прокомментировал и обстановку на Купянском направлении. Он отметил, что оккупанты давят на наши рубежи с севера вдоль реки Оскол и с юго-востока, чтобы прорвать оборону Купянска.

Специалист отмечает, что обстановка на данном фронте действительно сложная, поскольку российские силы обладают значительным преимуществом в личном составе, технике и вооружении, включая бронетехнику и системы поражения.

Более того, соотношение артиллерийских сил составляет не менее 1:10, что еще более усложняет положение.

"И то, что мы держимся, это все за счет мужества и героизма воинов. Сейчас мы перекинули дополнительные резервы, поэтому россиянам не стоит рассчитывать на какие-либо территориальные достижения", — сказал он.

Купянск на карте

Напомним, 9 августа СМИ писали, что кассетные боеприпасы дали импульс ВСУ в отвоевывании захваченных территорий.

8 августа командование ВСУ заявило, что Силы обороны зашли на первую линию обороны врага.