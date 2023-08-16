"Деликатная работа": Шойгу назвал основную цель войны против Украины

По словам главы Минобороны, Россия продолжит предпринимать шаги для возвращения своих пленных, учитывая "недоговороспособность" украинских политиков.

В Министерстве обороны России была объявлена новая "приоритетная задача" Российской Федерации в ходе войны в Украине. Об этом заявил глава МО РФ Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

В Министерстве обороны России была объявлена новая "приоритетная задача" Российской Федерации в ходе войны в Украине.

Согласно заявлению министра обороны Сергея Шойгу, основной "гуманитарной задачей Вооруженных Сил России" на данный момент является освобождение всех своих военнопленных.

Он подчеркнул, что в этом направлении Россия установила партнерство с Международным Комитетом Красного Креста.

По словам Шойгу, представители МККК помогают определить местонахождение российских пленных в Украине, а также помогают в обеспечении их прав в соответствии с международными нормами.

Он добавил, что эта работа "очень щепетильная" и РФ будет делать все, чтобы вернуть своих пленных. В то же время он посетовал, что договариваться с Украиной о возвращении пленных очень сложно.

14 августа вышел материал The Economist, в котором было сказано, что пленные россияне отказываются возвращаться в РФ, ведь не хотят быть "пушечным мясом". Они достаточно комфортно проводят время в украинских колониях, поэтому они отказываются возвращаться домой, ведь их снова могут отправить на фронт.