Россия представила беспилотную субмарину "Аргус": на что способна подлодка AUV

Новые подводные беспилотники разработаны прежде всего для охраны трубопроводов на морском дне. Также они способны выполнять разведывательные задачи и участвовать в спасательных или в различных военных операциях.

Ведущий российский производитель подводных лодок КБ "Рубин" на выставке "Армия 2023" представил новые автономные подводные аппараты (AUV). Один из них известен под названием "Аргус", а другой предназначен для подводной сейсморазведки. О том, на что способны новые российские подводные беспилотники говорится в материале Defensa.

Российские источники утверждают, что "Аргус" предназначен для защиты объектов инфраструктуры и нахождения представляющих опасность предметов неподалеку от подводных трубопроводов. Как сообщила пресс-служба "Рубина", принцип работы этого морского беспилотника заключается в нахождении посторонних предметов рядом с трубопроводом, распознании в нем источника опасности, а затем передачи соответствующей информации на судно обеспечения.

Способность "Аргуса" выполнять опасные работы, работая под управлением надводного судна, на котором находится оператор, позволяет ему участвовать и в спасательных операциях, так что один аппарат может решать разные задачи.

Другой аппарат является новым концептуальным проектом, предназначен для подводной разведки в поисках различных видов природных ресурсов, для тестирования подводной среды, а также для обеспечения подводных работ, в том числе прокладки подводных кабелей и трубопроводов.

Испанские обозреватели отметили, что разработка "Аргуса" не лишена и военной составляющей. Например, AUV способен поддерживать военные операции, осуществляя наблюдение за территорией, за деталями минных полей или просто взаимодействуя при выполнении различных задач.

Известные характеристики "Аргуса"

Подводный аппарат имеет длину корпуса в 5,6 м, диаметр 1 м и массу 3,2 т. Максимальная глубина погружения AUV составляет до 6 км. Скорость – от 6 до 8 узлов (до 14 км в час). В первом случае в автономном режиме может проработать до 24 часов.

Под водой аппарат осуществляет связь с другими дронами или надводными объектами, используя аппаратуру ультракоротких волн (УКВ) радиосвязи, спутниковой связи, также способен работать в режиме Wi-Fi.

Концепция "Аргуса" предусматривает связь нескольких AUV, которые будут использоваться в качестве подводных геофизических наблюдательных платформ с координированной активностью для одной и той же цели. Всего взаимодействовать могут до 200 таких аппаратов.

Обозреватели подчеркнули, что такие субмарины особенно будут эффективны для исследования арктических регионов, большую часть года покрытых толстым слоем льда.

Напомним, в Израиле представили новую разработку в области подводной техники — беспилотную мини-субмарину BlueWhale. Аппарат способен погружаться на глубину до 100 м и нести на борту различные грузы и оружие.