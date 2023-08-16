Помогал олигарху Дерипаске за $3 млн: экс-сотруднику отдела контрразведки ФБР грозит до 5 лет, — СМИ

Бывший специальный агент отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке получил более $17 000 и искал файлы, раскрывающие секретные активы бизнес-конкурента Олега Дерипаски стоимостью порядка $500 млн.

Бывшего высокопоставленного представителя отдела контрразведки ФБР признали виновным в участии в заговоре, чтобы помочь России обойти санкции. Следствие пришло к выводу, что 55-летний Чарльз Макгонигал, уже будучи на пенсии, ходил на работу, чтобы помочь российскому олигарху, дело которого он когда-то расследовал. Об этом сообщает Sky News.

Макгонигал выразил глубокое раскаяние из-за того, что он сделал в 2021 году для российского миллиардера Олега Дерипаски.

Бывший специальный агент отдела контрразведки ФБР в Нью-Йорке сказал федеральному судье, что получил более 17 000 долларов, чтобы помочь Дерипаске собрать порочащую информацию о другом российском олигархе — конкуренте Дерипаски в бизнесе.

Дерипаска находится под санкциями США с 2018 года в связи с обвинениями, имеющими отношение к оккупации Крыма.

По словам помощника прокурора США Ребекки Делл, Макгонигал также пытался добиться того, чтобы Дерипаску исключили из санкционного списка.

Велись переговоры с сообщниками о получении выгоды в пределах от 650 000 до 3 млн долларов — такие суммы могли быть выплачены за электронные файлы, раскрывающие секретные активы бизнес-конкурента Дерипаски стоимостью порядка 500 млн долларов.

Макгонигал признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Он может быть приговорен к тюремного сроку до пяти лет, приговор огласят 14 декабря.

Напомним, что в марте 2023 года олигарх Дерипаска объяснил причины бедности России. По его словам, в РФ живут как бабуины из Восточной Африки, получая доход от нефтегазовой ренты.

Также сообщалось, что 10 марта журналист Орест Сохар писал о том, что в Кремле предлагают перенести столицу России за Урал из-за того, что в Москве слишком опасно.