Паритет в воздухе: ВКС РФ не удалось достичь преимущества несмотря на огромный перевес в авиации, — NYT

На начало полномасштабного вторжения в Украину воздушные силы РФ насчитывали 772 боевых самолетов, против 69 ВВС Украины. Кроме того, российские истребители были в техническом плане более совершенны.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года ни украинская ни российская стороны не смогли добится преимущества в воздухе. При этом воздушные силы РФ обладали десятикратным перевесом над ВВС Украины в количестве боевых самолетов — 772 единиц против 69, которые к тому же были технологически более совершенны. О ситуации в небе над Украиной в контексте контрнаступления ВСУ рассказал австрийский полковник Маркус Райснер в интервью The New York Times.

По словам офицера Украина сможет лучше защитить свои наземные войска от таких атак, если будет иметь в своем распоряжении больше боевой авиации. Поэтому когда некоторые американские официальные лица заявляют о том, что боевые самолеты — "это не то, что нужно украинским силам" — это, скорее, политика, чем военная логика.

"Военная логика подсказывает, что для успешного проведения наземных операций необходимо иметь превосходство в воздухе. Некоторые американские генералы говорят: "Ну, это не то, что нужно украинцам в данный момент". Я думаю, что это политическое заявление, а не военно-логическое", — подчеркнул Райснер.

На сегодняшний день после 18 месяцев обе стороны делали ставку на артиллерию, беспилотники и ракеты дальнего радиуса действия. Такая стратегия выбрана противоборствующими стороны потому, что Украина обладает мощными системами ПВО Patriot, а Россия в свою очередь имеет на вооружении комплексы С-400. Эти средства в значительной степени сдерживает нанесение авиаударов пилотируемыми боевыми самолетами вблизи или за линией фронта.

Таким образом несмотря на превосходство в Глобальном индексе огневой мощи РФ, как называют рейтинг неядерных боевых возможностей различных армий мира, Россия так и не смогла добиться существенного преимущества в небе. Хотя с другой стороны, по данным Минобороны Великобритании, нехватка авиации у ВСУ дала возможность российским ударным вертолетом наносить урон украинской технике в ходе наступательных действий этим летом.

Напомним, генерал ВВС США в отставке Филипп Бридлав в интервью The New York Times сказал, что Украина способна достичь успеха в контрнаступлении даже без значительной поддержки в авиации. По его словам, бойцам ВСУ придется воевать пока без F-16, но без самолетов, вероятно, это будет делать гораздо сложнее.