По словам британского аналитика Майкла Кларка, сейчас украинские защитники направляются в сторону реки Мокрые Ялы в районе Старомлыновки, где предстоит преодолеть крупнейшую российскую оборону.

Украина заявила об очередном прорыве и освобождении села Урожайное в Донецкой области, но при этом линия фронта достаточно протяженная — около тысячи километров. Военный аналитик Майкл Кларк рассказал о развитии событий на фронте. Об этом сообщает Sky News.

По словам Кларка, украинские защитники добиваются прогресса, но это дается дорогой ценой: приходится бросать в бой элитные подразделения.

По его словам, есть пять районов основных боестолкновений, однако основное внимание — к Работино и Великой Новоселке.

Элитная 82-я ОДШБ и танки Challenger-2

"В районе Работино у украинцев дела идут очень хорошо, но они бросают в бой 82-е элитное подразделение, в котором есть танки Challenger. Именно у них Challenger 2", — пояснил аналитик.

Он сказал, что один из таких танков уже видели на поле боя — с большой решеткой сверху, — чтобы защититься от атак дронов и других боеприпасов.

"В таком виде танк смотрится не очень, но это защита для команды внутри, когда сверху установлена большая клетка, — отметил Кларк. — Итак, мы видели в деле 82-ю десантно-штурмовую бригаду в Работино, и они добились определенного прогресса, но они используют лучшие подразделения для этого, вместо того, чтобы отправить его в какую-то крупную битву в районе побережья".

Урожайное Украина взяла за 36 часов и теперь направляется в южном направлении — довольно быстро — к реке Мокрые Ялы в сторону Старомлыновки. Но прежде чем подойти к Старомлыновке, предстоит преодолеть крупнейшую российскую оборону, которая еще впереди. Через несколько дней ВСУ ждет большой тест, высказал свое мнение британский военный эксперт.

Напомним что более 20 тысяч мобилизованных из Горловки погибли во время войны против Украины. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба Центра Национального сопротивления.

Также 16 августа в бригаде им. князя Романа Великого оценили наступление российских войск на Купянск.