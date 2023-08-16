"Будет захватывающе": СБУ опубликовала кадры с надводного дрона, атаковавшего Крымский мост (видео)

По словам главы ведомства Василия Малюка, атака на Керченский мост была совместной операцией с ВМС Украины, которую он возглавлял вместе с адмиралом флота Алексеем Неижпапой.

Украинские спецслужбы предоставили CNN эксклюзивные кадры, на которых запечатлен момент июльской атаки морских беспилотников на Крымский мост. На опубликованном 16 августа ролике видно, как один из беспилотников заходит под железнодорожный мост и взрывается под ним, повреждая его опоры. Таким образом СБУ впервые открыто взяла на себя ответственность за эту операцию, пишут журналисты телеканала.

По словам главы СБУ Василия Малюка, для атаки на Крымский мост использовался надводный беспилотник Sea Baby (Морской малыш) с 850 килограммами взрывчатки. Он уточнил, что использовавшийся для удара по мосту дрон разрабатывался много месяцев — работа над ним началась уже после полномасштабного вторжения РФ. Дроны производятся на подземном производстве на территории Украины

"Морские надводные дроны — это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна частная фирма не была в это вовлечена. При помощи этих дронов мы недавно нанесли успешный удар по Крымскому мосту, крупную атаку на "Оленегорский горняк" и на танкер SIG", — заявил Малюк.

По его словам, атака на Керченский мост была совместной операцией с ВМС Украины, которую он возглавлял вместе с адмиралом флота Алексеем Неижпапой.

"Мы работаем над рядом новых интересных операций, в том числе в акватории Черного моря. Обещаю, это будет захватывающе, особенно для наших врагов", — подчеркнул Малюк.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов прокомментировал атаку на Крымский мост. 17 июля он сказал, что территория временно оккупированного Крыма используется россиянами как логистический хаб. Поэтому захватчики могут столкнуться с проблемами в этом аспекте.