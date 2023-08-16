"Минус балалайка": пограничники показали кадры сбития дрона-камикадзе в Одесской области (видео)

Российский дрон-камикадзе удалось уничтожить ночью, когда военнослужащие Сил обороны могли прицеливаться или "на слух", или, если повезет, по свету прожектора.

Бойцы ГПСУ опубликовали видео работы ПВО в Одесской области во время атаки российских дронов-камикадзе, которая произошла в ночь с 15 на 16 августа 2023 года. При этом пограничники показали, какие средства используют для обезвреживания воздушной угрозы. Об этом рассказали в Telegram-канале пограничной службы.

Видео записано поздней ночью, поэтому о том, что происходит, становится понятно благодаря комментариям бойцов. Сначала слышны выстрелы из стрелкового оружия и зениток — видно, как яркие белые полосы прорезают ночное небо. Также заметно, что во время "охоты" используют мощные прожекторы, которые помогают найти цель.

Бойцы некоторое время стреляют в направлении дрона, пока один из военных не заметил яркий шар, который летел вниз. После этого раздались громкие возгласы — это российский дрон-камикадзе, подбитый силами ПВО, падал в воду.

В заметке ГПСУ указано, что дрон сбили в Одесской области: "одной убийственной "балалайкой" стало меньше".

Обстрел Одесской области: подробности

Отметим, в ночь с 15 на 16 августа армия РФ обстреляла Украину 16 дронами-камикадзе. Противник атаковал южные регионы — Николаевскую и Одесскую области. Силам ПВО удалось уничтожить 13 дронов. Одно из попаданий произошло в порту на Дунае — в сети опубликовали кадры разрушений, на которых видно разбитые ангары и рассыпанное зерно.

Напоминаем, накануне состоялась одна из самых мощных воздушных атак ВС РФ на Львовщину: по области пытались попасть семью крылатыми ракетами. ПВО обезвредило одну ракету, другие нанесли серьезные разрушения: повреждены многоквартирные и частные дома, детский сад, помещение колледжа, производственное предприятие.

Патрульная полиция Львовской области показала кадры, снятые в первые минуты после российского удара. На видео — мгновения спасения жителей многоэтажки, где вспыхнул пожар.

Ракеты летели в направлении и других регионов — угрожали Хмельницкой области, Волыни, Днепру. В Луцке враг ударил по промышленному предприятию — погибли двое работников.