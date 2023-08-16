"Воевать пойдут все": в Раде поведали, когда в Украине могут объявить всеобщую мобилизацию
По словам замглавы оборонного комитета Егора Чернева, сейчас все механизмы мобилизации происходят согласно законодательству. Но, если будет необходимо, то воевать пойдут все, так как обязанность каждого мужчины — защищать свою страну.
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью "Новини.LIVE" объяснил, в какой ситуации Украина может объявить всеобщую мобилизацию, когда служить пойдут все мужчины.
По словам Чернева, сейчас все механизмы мобилизации происходят согласно законодательству. Вносить какие-либо изменения в закон о мобилизации не предусматривается. Система будет работать так, как работала до этого.
"С нашей стороны мы делаем то, чтобы она реально работала, а не коррумпировала военкомов из-за уклонения от мобилизации. Наша задача сделать так, чтобы правила и условия были для всех, и мы работаем над этим", — отметил нардеп.
На вопрос журналистки возможно ли, что придется воевать всем военнообязанным мужчинам, он ответил, что все будет зависеть от того, сколько продлится эта война и сколько ресурсов задействует РФ для ее продолжения.
"Это зависит от того, сколько эта война будет идти и сколько ресурсов будет задействовано со стороны РФ", — сказал Егор Чернев.
По его словам, четвертая очередь мобилизации предполагает, что на войну идут все мужчины, а на данный момент в Украине проходит вторая очередь мобилизации.
Народный депутат подчеркнул, что если Украина будет стоять перед реальной угрозой потерять государственность, то пойдут все, так как обязанность каждого мужчины — защищать свою страну.
"Однако на сегодняшний день мы об этом варианте не говорим. У нас есть ресурс сдерживать россиян на востоке и юге Украины", — заявил политик.
Напомним, 16 августа Фокус писал, кому осенью первым вручат повестку в ТЦК. Задерживать мужчин силой, привозить в ТЦК или проводить обыск, чтобы получить документы — незаконно.
Ранее, 14 августа, сообщалось о том, что есть несколько категорий граждан, которые не подлежат мобилизационным мероприятиям: среди них — граждане, привлеченные на государственную службу или на важные производства.