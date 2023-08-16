Сам подписал контракт с РФ: на Донбассе ликвидировали члена клана из Газы, — СМИ (фото)

По предварительным данным, это первый случай смерти на войне в Украине гражданина Палестины. По одной из версий, произошло это в результате ракетного удара.

В Украине на войне погиб член одного из самых влиятельных кланов сектора Газа, который выбрал в противостоянии сторону Российской Федерации. Заявление появилось на сайте клана аль-Фарра 10 августа.

Ликвидировали Рами Хайсама Мусы аль-Фарра в Донецкой области еще 5 августа. В местных СМИ начали предполагать, в результате чего наступила смерть. Одна из версий гласит, что причиной стал ракетный удар, а по другой — из-за взрыва реактивной гранаты.

В материале издания "Радио Свобода" сказано, что мужчина по собственной инициативе подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился воевать в Украине. Мобилизация здесь не сыграла роли.

В Украине на войне погиб член влиятельного клана из Газы Фото: Радио Свобода

Примечательно, что это первый случай гибели гражданина частично признанного государства Палестины в войне РФ против Украины.

Хотя ранее в спецслужбах Ливана сообщали, что граждан Палестины вербуют для участия в боевых действиях на стороне Российской Федерации. Вместе с тем, по неофициальным данным, с начала российского вторжения по апрель 2023 года в Украине погибли до 16 граждан Израиля, воевавших на стороне ВСУ.

Журналисты отмечают, что Рами аль-Фарра родился в России в 1994 году. В шестилетнем возрасте его мать, которая является гражданкой РФ, перевезла его в Газу, где работал его отец. До 2007 года они пробыли там, после чего обратно эвакуировались в Россию. Гражданства у погибшего военного было два — российское и палестинское.

Отец получил от сына несколько снимков, когда он уже воевал на стороне РФ в Украине. Задачей Рами Хайсама Мусы аль-Фарра была охрана военных, которые занимались разминированием территорий рядом с Бахмутом в Донецкой области.

Тело погибшего палестинца уже доставили в Курганинск, где его в ближайшее время похоронят.

В Украине на войне погиб член влиятельного клана из Газы Фото: Радио Свобода

Напомним, 15 августа сообщалось, что скрытая мобилизация в России продолжается. Людей набирают и практически сразу отправляют на фронт. По словам Анны Маляр, россияне все больше теряют мотивацию и не хотят отправляться на фронт. Но власти продолжают скрытые мероприятия по мобилизации.