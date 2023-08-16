"Не благодаря, а вопреки": невеста "Да Винчи" назвала проблемы фронтовой медицины (видео)

По словам Алины Михайловой, из-за сложной местности и постоянных обстрелов эвакуации затягиваются на 8 часов. Это одна из причин частых ампутаций в ВСУ.

Руководительница медицинской службы "УЛЬФ" подразделения "Волки да Винчи" Алина Михайлова считает, что ситуация с медициной на фронте плачевная. Об этом она рассказала в комментарии изданию "Слідство Інфо" 16 августа.

По ее словам, дни на поле боя проходят очень активно. Иногда приходится просыпаться в 4 утра, если есть вызовы на помощь раненным бойца. Недавно за одни сутки нужно было помочь 30 раненным военным.

"У меня стоит экипаж, который дежурит непосредственно у позиций и я выезжаю, собственно, когда у нас большой поток, то есть, когда более пяти раненых привозят на одной машине", — говорит Алина Михайлова.

Эвакуация раненных происходит на бронированной технике, но это все равно очень опасно из-за непосредственной близости фронта. Руководительница медицинской службы "УЛЬФ" поделилась, что недавно прямым попаданием россияне сожгли один автомобиль, который должен был перевозить раненных. К счастью, тогда обошлось без инцидентов.

Именно логистика один из самых проблемных пунктов, когда заходит речь о прифронтовой медицине, ведь украинские военные сейчас ведут активные бои и им необходима помощь. Также мешает ландшафт.

"У нас даже был день, когда эвакуация раненых продолжалась 8 часов. Не было возможности провести эвакуацию. Раненые не могли самостоятельно передвигаться, чтобы выдвинуться на точку, где их ждала броня", — продолжила Алина Михайлова.

В связи с этим увеличивается количество ампутаций у украинских военных.

Длительность эвакуационных миссий можно было бы сократить до 2-3 часов, однако справиться за так называемый "золотой час", который порой может спасти жизнь человеку, в нынешних реалиях фактически невозможно.

Для ускорения нужно больше бронетехники и запчастей к транспорту.

"Нам сейчас приходится заниматься "телемедициной". Когда я понимаю, что эвакуация невозможна в течение нескольких часов, я начинаю выходить на связь с находящимися с раненым бойцами и спрашивать (об их состоянии, — ред.). У нас все плохо во фронтовой медицине. Она держится "вопреки", а не "благодаря". И это тоже наша реальность, с которой мы стараемся сражаться. Но, кроме этого, у нас еще главный враг — россияне", — подытожила Алина Михайлова.

Напомним, 16 августа сообщалось, что врачи рассказали, как приходится лечить раненых солдат ВСУ. Военный хирург Дмитрий Мялковский в комментарии журналистам заявил, что оккупанты оставили мины практически повсюду. В результате война оставляет очень много людей с инвалидностью.