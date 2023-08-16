"Тела разорваны на части": врачи рассказали, как приходится лечить раненых солдат ВСУ

Как рассказал журналистам военный хирург Дмитрий Мялковский, российские оккупанты оставили мины практически повсюду. По его словам, война оставляет очень много людей с инвалидностью.

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Многие успехи ВСУ на фронте на Запорожском направлении достигаются ценой большого количества раненых солдат. Многие из них подрываются на минах и теряют конечности. Об этом пишет издание The Washington Post.

Как рассказал журналистам военный хирург Дмитрий Мялковский, российские оккупанты оставили мины практически повсюду. С начала контрнаступления ВСУ летом он начал лечить куда больше ранений в результате подрыва на минах, чем за всю предыдущую деятельность во время войны.

"Это действительно разрушительно, потому что, когда видишь молодого парня, от 21 до 24 лет, без стопы, без голени, понимаешь, что он хоть жив, но всю жизнь должен носить протез", — сказал Мялковский.

По его словам, война оставляет очень много людей с инвалидностью.

Издание пишет, что начало контрнаступления Украины резко увеличило пациентов Мялковского в Запорожье. Раньше он мог проводить плановые операции. Теперь он может только лечить пулевые ранения, извлекать осколки из раненых тканей и пытаться спасти конечности, разорванные взрывами мин. Ежедневно он проводит три-четыре больших операции и несколько мелких операций, в основном леча украинских солдат, эвакуированных из полевых госпиталей и полей сражений.

Мялковский рассказал журналистам, что переводил недавний медицинский тренинг, организованный американскими волонтерами, когда его вызвали на операцию. Он присоединился к другому врачу, отчаянно пытающемуся спасти молодую жертву взрыва мины. У молодого человека были тяжелые травмы обеих ног.

Издание пишет, что пока врачи работали, жизненные показатели пациента ухудшились, и Мялковскому пришлось принимать решение за доли секунды. Выбрав жизнь, а не конечность, он удалил обе ноги за 10 минут.

"Мы стараемся вести себя так, будто ничего не происходит. Но это больно", — сказал он.

Напомним, что 15 августа украинский боец рассказал, как пережил плен у "вагнеровцев". Так, боец Илья Михальчук провел в плену у ЧВК "Вагнер" 46 дней. В автомобиль, в котором он ехал, попала ракета. Мужчина получил сильные ранения рук. Наемники ЧВК "Вагнер" прострелили ему ноги, чтобы он не убежал.