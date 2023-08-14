Прострелили ноги и отрезали руки: украинский боец рассказал, как пережил плен у "вагнеровцев"

По словам журналистов, украинский боец Илья Михальчук провел в плену у ЧВК "Вагнер" 46 дней. В автомобиль, в котором он ехал, попала ракета. Мужчина получил сильные ранения рук. Наемники ЧВК "Вагнер" прострелили ему ноги, чтобы он не убежал.

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Наемники ЧВК "Вагнер" под Бахмутом взяли в плен украинского военнослужащего Илью Михальчука. В плену ему ампутировали руки и не наложили швы на культи. Об этом Илья рассказал американскому изданию The Washington Post.

Издание пишет, что 36-летний Михальчук попал в плен зимой под Бахмутом. В автомобиль, в котором он ехал, попала ракета. Мужчина получил сильные ранения рук. Он наложил себе жгуты и попытался выбраться, но его настигли "вагнеровцы". Они прострелили ему ноги, чтобы украинский боец не убежал. Что стало с товарищами — неизвестно.

Михальчук рассказал, что подумал, что его убьют. Однако его взяли в плен. Жгуты ему заменили резиновыми трубками, их завязали очень тугими узлами. Затем пленника перевезли на оккупированную территорию, где долгое время отказывались оказывать медицинскую помощь.

Боец рассказал, что его поместили в темный подвал, где было очень душно. Он уверен, что его левую руку еще можно было спасти. Однако из-за резиновых трубок на ней начался некроз. Наемники не собирались ничего делать до проведения опросов, которые продолжались много часов. Затем Михальчука усыпили, а когда он проснулся – был уже без рук. Более того, наемники не наложили швы на культи, а просто перевязали их жгутами.

Михальчук рассказал, что ему помогали другие пленные. Они разговаривали с ним, чтобы отвлечь от сильной боли. При этом, по словам бойца, "вагнеровцы" пытались настраивать военнопленных друг против друга.

"Они пытались заставить нас поверить, что мы не можем доверять друг другу, и что это была ситуация "убей или будь убитым". Они просто играли с нами, как кошка играет с мышью — когда он ловит ее", — рассказал Михальчук.

По его словам, чаще всего "вагнеровцы" издеваются во время взятие в плен. Одному украинскому военнослужащему отрезали пальцы, другого – облили бензином и подожгли. Однако военнопленных также пытают и во время допросов.

Издание пишет, что допросы самого Михальчука также продолжались. Во время них наемники всячески давили на него, смеялись над его травмой. Несколько раз мужчина терял создание. Тогда ему вкалывали неизвестное вещество, чтобы привести в чувство.

По словам журналистов, Михальчук провел в плену у ЧВК "Вагнер" 46 дней. Затем его обменяли, и он долгое время провел в больнице. Затем отправился в США, где ему изготовили протезы рук.

Также 14 августа сообщалось, что в ВСУ рассказали, готовят ли "вагнеровцы" армию Беларуси к походу на Киев. Украинское командование никогда не исключало возможность повторного удара противника на Киевском направлении. Однако для реализации такой операции нужно выполнить два условия, считает генерал Сергей Наев.