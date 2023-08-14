Прострелили ноги і відрізали руки: український боєць розповів, як пережив полон у "вагнерівців"

За словами журналістів, український боєць Ілля Михальчук провів у полоні у ПВК "Вагнер" 46 днів. В автомобіль, у якому він їхав, влучила ракета. Чоловік отримав сильні поранення рук. Найманці ПВК "Вагнер" прострелили йому ноги, щоб він не втік.

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Найманці ПВК "Вагнер" під Бахмутом взяли в полон українського військовослужбовця Іллю Михальчука. У полоні йому ампутували руки і не наклали шви на кукси. Про це Ілля розповів американському виданню The Washington Post.

Видання пише, що 36-річний Михальчук потрапив у полон взимку під Бахмутом. В автомобіль, у якому він їхав, влучила ракета. Чоловік отримав сильні поранення рук. Він наклав собі джгути й спробував вибратися, але його наздогнали "вагнерівці". Вони прострелили йому ноги, щоб український боєць не втік. Що стало з товаришами — невідомо.

Михальчук розповів, що подумав, що його вб'ють. Однак його взяли в полон. Джгути йому замінили гумовими трубками, їх зав'язали дуже тугими вузлами. Потім бранця перевезли на окуповану територію, де тривалий час відмовлялися надавати медичну допомогу.

Боєць розповів, що його помістили в темний підвал, де було дуже душно. Він упевнений, що його ліву руку ще можна було врятувати. Однак через гумові трубки на ній почався некроз. Найманці не збиралися нічого робити до проведення опитувань, які тривали багато годин. Потім Михальчука приспали, а коли він прокинувся — був уже без рук. Ба більше, найманці не наклали шви на кукси, а просто перев'язали їх джгутами.

Михальчук розповів, що йому допомагали інші полонені. Вони розмовляли з ним, щоб відволікти від сильного болю. При цьому, за словами бійця, "вагнерівці" намагалися налаштовувати військовополонених один проти одного.

"Вони намагалися змусити нас повірити, що ми не можемо довіряти одне одному, і що це була ситуація "вбий або будь убитим". Вони просто гралися з нами, як кішка грається з мишею — коли вона ловить її", — розповів Михальчук.

За його словами, найчастіше "вагнерівці" знущаються під час взяття в полон. Одному українському військовослужбовцю відрізали пальці, іншого — облили бензином і підпалили. Однак військовополонених також катують і під час допитів.

Видання пише, що допити самого Михальчука також тривали. Під час них найманці всіляко тиснули на нього, сміялися над його травмою. Кілька разів чоловік втрачав свідомість. Тоді йому вколювали невідому речовину, щоб привести до тями.

За словами журналістів, Михальчук провів у полоні у ПВК "Вагнер" 46 днів. Потім його обміняли, і він довгий час провів у лікарні. Потім вирушив до США, де йому виготовили протези рук.

Також 14 серпня повідомлялося, що у ЗСУ розповіли, чи готують "вагнерівці" армію Білорусі до походу на Київ. Українське командування ніколи не виключало можливості повторного удару противника на Київському напрямку. Однак для реалізації такої операції потрібно виконати дві умови, вважає генерал Сергій Наєв.