Загроза столиці: у ЗСУ розповіли, чи готують "вагнерівці" армію Білорусі до походу на Київ

Українське командування ніколи не виключало можливості повторного удару противника на Київському напрямку. Однак для реалізації такої операції потрібно виконати дві умови, вважає генерал Сергій Наєв.

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Найманці угруповання "Вагнер" беруть участь у підготовці білоруських військових. З огляду на це існує ймовірність спроби повторного наступу ворожих сил на Київ, серед яких можуть бути як солдати армії Білорусі, так і "вагнерівці". Про погрози з білоруського боку розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю "РБК" від 14 серпня.

Український генерал зазначив, що командування Збройних сил України ніколи не виключало сценарію повторного нападу на Київ. І хоча на сьогодні ударного угруповання для подібної операції не сформовано, це не означає, що в майбутньому цього не станеться.

"Ми розуміємо, що ворожі наміри залежать тільки від рішень вищого політичного керівництва РФ. Тож, з огляду на зазначене, така ймовірність існує, але станом на цей момент вона не підкріплена силами та засобами. Але це не означає, що надалі воно не може відбутися", — пояснив Наєв.

За його словами, ступінь небезпеки нападу противника на Київському напрямку залежатиме від двох чинників. Перше — ухвалення відповідного рішення воєначальників РФ, друге — наявність сил і засобів, необхідних для проведення подібної операції.

"З огляду на це, ми робимо все, щоб підвищити нашу спроможність не допустити успішних ворожих дій на Київському напрямку", — наголосив Наєв.

Щодо діяльності бійців угруповання "Вагнер" генерал зазначив, що вони за підтримки офіційних силових структур Білорусі знаходитимуть слабко контрольовані ділянки на кордоні з Польщею та Литвою. Мета таких дій — ускладнити постачання озброєння та іншої військової допомоги Україні з боку західних союзників.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Сергій Наєв 14 серпня прокоментував атаки ворожих безпілотників територією України. За його словами, росіяни змінили тактику застосування дронів-камікадзе, які останнім часом летять уночі, за зміненими маршрутами та на гранично низькій висоті.