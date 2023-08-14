Угроза столице: в ВСУ рассказали, готовят ли "вагнеровцы" армию Беларуси к походу на Киев

Украинское командование никогда не исключало возможность повторного удара противника на Киевском направлении. Однако для реализации такой операции нужно выполнить два условия, считает генерал Сергей Наев.

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Наемники группировки "Вагнер" участвуют в подготовке белорусских военных. Учитывая это существует вероятность попытки повторного наступления вражеских сил на Киев, в числе которых могут быть и солдаты армии Беларуси и "вагнеровцы". Об угрозах с белорусской стороны рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "РБК" от 14 августа.

Украинский генерал отметил, что командование Вооруженных сил Украины никогда не исключало сценарий повторного нападения на Киев. И хотя на сегодняшний день ударная группировка для подобной операции не сформирована, это не значит, что в будущем этого не произойдет.

"Мы понимаем, что враждебные намерения зависят только от решений высшего политического руководства РФ. Так что, учитывая указанное, такая вероятность существует, но по состоянию на данный момент она не подкреплена силами и средствами. Но это не значит, что в дальнейшем оно не может произойти", — пояснил Наев.

По его словам, степень опасности нападения противника на Киевском направлении будет зависеть от двух факторов. Первое — принятия соответствующего решения военачальников РФ, второе — наличие сил и средств, необходимых для проведения подобной операции.

"Учитывая это, мы делаем все, чтобы повысить нашу способность не допустить успешных враждебных действий на Киевском направлении", — подчеркнул Наев.

Относительно деятельности бойцов группировки "Вагнер" генерал отметил, что они при поддержке официальных силовых структур Беларуси будут находить слабо контролируемые участки на границе с Польшей и Литвой. Цель таких действий — усложнить поставки вооружения и другой военной помощи Украине со стороны западных союзников.

Напомним, генерал-лейтенант Сергей Наев 14 августа прокомментировал атаки вражеских беспилотников по территории Украины. По его словам, россияне изменили тактику применения дронов-камикадзе, которые в последнее время летят ночью, по измененным маршрутам и на предельно низкой высоте.