Постоянно меняют маршруты: ВС РФ изменили тактику ударов "Шахедами" по Украине, — Наев

По словам украинского генерала, противник применяет беспилотники в ночное время суток на предельно малых высотах с учетом рельефа местности. Это затрудняет их обнаружение и уничтожение мобильными группами.

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Российские оккупанты сменили тактику применения ударных беспилотников в атаках по Украине. С недавнего времени противник меняет маршруты полетов дронов, а также применяет их в ночное время с учетом рельефа местности. Об этом 14 августа рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "РБК".

"В последнее время тактика применения противником ударных дронов типа Shahed-131/136 заметно изменилась. Противник продолжает их применять преимущественно в ночное время на предельно малых высотах. Однако построение маршрутов постоянно меняется. Противник пытается применять дроны с учетом рельефа местности", — сказал генерал.

По его словам, сложность в противодействии ударным БПЛА заключается в обнаружении маршрутов их полетов после чего уже мобильные группы могли среагировать и выйти на перехват беспилотников. Кроме того сложно определить направление полета в ночное время суток, когда выявить беспилотник возможно в основном определив его по звуку двигателя.

"При отсутствии визуального контакта уничтожить воздушную цель, не зная ее точного положения в воздушном пространстве, это сложная задача, но следует отметить, что мы с ней пытаемся справиться", — подчеркнул Наев.

По его словам, в таких условиях предпочтительны комплексы, которые самостоятельно обнаруживают воздушные цели с помощью радиолокационных станций. Также Наев отметил достаточную эффективность эшелонированной системы ПВО, которая включает в себя мобильные огневые группы с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) и стрелковым оружием и ЗРК различной дальности — ближнего действия, малой и средней.

Напомним, в ночь на 14 августа ВС РФ выпустили по Одессе и области восемь крылатых ракет и 15 беспилотников Shahed. По информации председателя общественного совета при Одесской ОГА Сергея Братчука, Силам обороны удалось отбить все воздушные атаки.