Постійно змінюють маршрути: ЗС РФ змінили тактику ударів "Шахедами" по Україні, — Наєв

За словами українського генерала, противник застосовує безпілотники в нічний час доби на гранично малих висотах з урахуванням рельєфу місцевості. Це ускладнює їх виявлення і знищення мобільними групами.

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Російські окупанти змінили тактику застосування ударних безпілотників в атаках по Україні. Віднедавна противник змінює маршрути польотів дронів, а також застосовує їх у нічний час з урахуванням рельєфу місцевості. Про це 14 серпня розповів командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю "РБК".

"Останнім часом тактика застосування противником ударних дронів типу Shahed-131/136 помітно змінилася. Противник продовжує їх застосовувати переважно в нічний час на гранично малих висотах. Однак побудова маршрутів постійно змінюється. Противник намагається застосовувати дрони з урахуванням рельєфу місцевості", — сказав генерал.

За його словами, складність у протидії ударним БПЛА полягає у виявленні маршрутів їхніх польотів після чого вже мобільні групи могли зреагувати і вийти на перехоплення безпілотників. Крім того складно визначити напрямок польоту в нічний час доби, коли виявити безпілотник можливо здебільшого визначивши його за звуком двигуна.

"За відсутності візуального контакту знищити повітряну ціль, не знаючи її точного положення в повітряному просторі, це складне завдання, але слід зазначити, що ми з ним намагаємося впоратися", — наголосив Наєв.

За його словами, в таких умовах кращими є комплекси, які самостійно виявляють повітряні цілі за допомогою радіолокаційних станцій. Також Наєв наголосив на достатній ефективності ешелонованої системи ППО, яка містить у собі мобільні вогневі групи з переносними зенітно-ракетними комплексами (ПЗРК) і стрілецькою зброєю та ЗРК різної дальності — ближньої дії, малої та середньої.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня ЗС РФ випустили по Одесі та області вісім крилатих ракет і 15 безпілотників Shahed. За інформацією голови громадської ради при Одеській ОДА Сергія Братчука, Силам оборони вдалося відбити всі повітряні атаки.