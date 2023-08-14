ЗС РФ атакували Одещину дронами-камікадзе та "Калібрами": є постраждалі (фото)

Під час масованих атак росіяни випустили в напрямку регіону 15 Shahed і 8 крилатих ракет морського базування. Уламками пошкоджено супермаркет і гуртожиток одного з навчальних закладів.

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Уночі 14 серпня Збройні сили Російської Федерації тричі атакували Одеську область. Про це повідомив голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram.

"Ворог тричі атакував вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, і 8 ракет морського базування типу "Калібр", — сказав Сергій Братчук.

Він зазначив, що сили протиповітряної оборони відбили всі атаки. Проте уламками від ворожої ракети, спрямованої в середмістя Одеси, уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів і супермаркет. Також унаслідок вибухової хвилі було понівечено вікна та балкони в кількох будинках, побито автівки, що були припарковані поруч. Зокрема, на двох об'єктах спалахнули пожежі.

Фото: ОК "Південь"

За словами Братчука, попередньо відомо про трьох постраждалих-працівників супермаркету, їм надали медичну допомогу.

Голова громадської ради при ОВА Сергій Братчук заявив, що ворог і надалі намагатиметься атакувати, тому Україні потрібно отримати ще більше засобів протиповітряної оборони. Також він подякував усім, хто під час нічних сигналів повітряної тривоги дотримався правил поведінки.

Нагадаємо, 13 серпня російські військові обстріляли Станіславську громаду Херсонської області. Через ворожу атаку загинули шестеро людей, зокрема місячна дівчинка та 12-річний хлопчик. У результаті цього в Офісі генпрокурора заявили про початок досудового розслідування.

Уранці 11 серпня ЗС РФ обстріляли Івано-Франківську область ракетами Х-47 "Кинджал". Ворог запустив чотири ракети, одну з них було збито в Київській області. Тоді як ще одна влучила в житловий будинок, де проживала сім'я з трьома дітьми на Івано-Франківщині. До лікарні в критичному стані доставили 8-річного хлопчика, проте медикам не вдалося його врятувати.