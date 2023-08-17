"Осталась бледная тень": военный эксперт оценил состояние Черноморского флота РФ (видео)

Черноморский флот России за 18 месяцев войны потерял более трети состава по состоянию на начало вторжения. Пополнить флот нет возможности — пути либо перекрыты, либо слишком сложные.

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал о состоянии Черноморского флота России. В частности, объяснил, сколько кораблей потеряно и можно ли доставить новые из Каспийского моря или по суше. Об этом морской офицер рассказал на телеканале Freedom.

Плетенчук отметил общую тенденцию — Россия вступила в войну в Черном море, но никак не может "прирастить Крым" и "приживить флот". Кроме того, есть тревога относительно Крымского моста: эту "незаконную пристройку" сейчас охраняют семь пограничных кораблей и шесть катеров.

Количество больших десантных кораблей, которыми распоряжается ЧФ РФ, постепенно уменьшается, пояснил офицер. До начала войны их было семь. Перед вторжением к ним добавили еще шесть. Однако Украина за 18 месяцев войны повредила или потопила пять — "и счет может расти".

Чтобы пополнить флотилию в Черном море, Россия имеет несколько путей, но они либо ограничены, либо закрыты, либо теоретические, подчеркнул эксперт.

С Каспийского моря можно доставить корабли через Волго-Донской канал, отметил Плетенчук. России это даже несколько раз удалось, например, новые суда появились в Азовском море. Однако забрать все корабли с Каспия Кремль не может: "там сложные геополитические расклады, поэтому забрать его полностью не могут".

Сушей и реками теоретически усилить ЧФ РФ можно — "теоретически". Но в этом случае через шлюзы можно провести корабли с ограниченным водоизмещением и габаритным размерами: "это очень сложный процесс", — подчеркнул эксперт.

Тем временем Босфор для России закрыт — его контролирует Турция и заворачивает все военные корабли, которые пытаются войти в Черное море.

Ситуация в Черном море для ЧФ России — Волго-Донской канал, Каспийское море, Босфорский пролив — marinetraffic Фото: marinetraffic.com.

Строить новые корабли на верфях Керчи и Феодосия Россия также не способна. В частности, в течение двух лет там стоит почти готовое судно, которое оккупанты так и не испытали в качестве носителя "Калибров". Между тем оборудование используют еще советское и изношенное более чем на 60-70%.

Плетенчук подытожил, что ситуация с ЧФ — далеко не радужная: "Поэтому как бы это не звучало сейчас странно, но российский флот — это бледная тень советского флота, который фактически достался России в наследство".

Отметим, по состоянию на начало вторжения РФ в Черном море находилось 275 российских кораблей. Причем только 58 из них были боевыми. Если же добавить к ним патрульные, то в целом количество военных кораблей достигло 74 ед., подсчитали СМИ.

Между тем по состоянию на 1 июня Россия потеряла в Черном море 17 кораблей, повреждены 4, отошли в безопасное место 1: в сумме — 22 судна. Итак, за 18 месяцев войны ЧФ лишился ориентировочно более трети военного состава.

Между тем Кремль продолжает использовать ракетные корабли для ударов по территории Украины. В сети можно узнать, сколько подобных кораблей входили в ЧФ России до начала вторжения:

малых ракетных катеров — 10 ед. (из них один — "Циклон" — еще на испытаниях);

подводных лодок — 7 ед. (все — носители "Калибров").

Напоминаем, в начале июня Россия потеряла еще один десантный корабль: "Оленегорский горняк" пострадал от атаки морского дрона. Тогда же дрон повредил еще одно российское судно — нефтяной танкер Sig, который находился в 30 км от Крымского моста.

Глава СБУ Василий Малюк пояснил, что Украина имеет полное право самостоятельно решить, по каким целям бить в собственных водах. 16 августа силовики показали украинскую разработку, которую использовали для ударов по российским кораблям.