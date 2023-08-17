"Уже очевидно": Украина не получит истребители F-16 в этом году, — Игнат

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, на истребители F-16 возлагались большие надежды. Так, они должны были стать частью противовоздушной обороны Украины, так как могут сбивать российские дроны и ракеты.

До конца 2023 года Украина не получит истребители F-16. Об этом вечером 16 августа заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, уже очевидно, что у Украины не получится защитить критическую инфраструктуру от российских атак при помощи западных самолетов.

Игнат отметил, что на истребители F-16 возлагались большие надежды. Так, они должны были стать частью противовоздушной обороны Украины, так как могут сбивать российские дроны и ракеты.

Однако, как отметил Игнат, вопрос об обучении украинских пилотов управлению F-16 – сдвинулся с места.

"Мы понимаем, что будут наши летчики в ближайшее время учиться в странах, которые являются членами авиационной коалиции, которые оказывают нам эту поддержку. В то же время усиление нашей ПВО нужно проводить", – сказал он.

Кроме того, для канала "Апостроф TV" Игнат также отметил, что сам не знает конкретной даты, когда именно украинские пилоты начнут свое обучение.

"Эта дата не должна где-то озвучиваться", — сказал он.

Однако сказал, что были названы приблизительные термины – конец лета. Об этом, по словам Игната, должны больше рассказать со временем западные партнеры.

Напомним, что 16 августа в ВСУ рассказали, какую российскую ракету не удалось ни разу перехватить в небе. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, справиться с уничтожением российского объекта в небе может только система Patriot, однако за полтора года войны еще не было такого шанса.

Кроме того, в ВСУ призвали украинцев не ждать обстрелов 24 августа. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, у украинцев много замечательных дат, которые отмечаются. Тактика обстрелов оккупантов регулярно меняется и атаки происходят даже не в праздник.