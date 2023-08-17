ВСУ продвинулись на юг от Урожайного и наступают под Бахмутом, — Генштаб (карты)

Российские оккупанты попытались наступать в районах Авдеевки и Марьинки. Из-за потерь на этом участке ВС РФ перемещают подразделения и активно применяют резервы.

Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях и сдерживают наступление ВС РФ на Купянско-Лиманском и на северном фланге Бахмутского направлений. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 17 августа.

В направлении южнее Урожайного украинские защитники имеют успехи и закрепляются на достигнутых рубежах. Также на этом участке фронта ВСУ работают артиллерией по выявленным целям противника и ведут контрбатарейную борьбу.

Ситуация на Запорожском направлении

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация на Бахмутском направлении

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы. Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и на северном фланге Бахмутского направлений", — говорится в сообщении Генштаба.

Ситуация на Купянско-Лиманском направлении

По информации Генштаба, российские оккупанты провели безуспешные наступательные действия в районах Сеньковки Харьковской области и Богдановки в Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои.

Напомним, что ВСУ на юге уничтожили 3 вражеские лодки и пункт управления беспилотниками. Из-за перспективы украинского контрнаступления оккупанты на Херсонщине усилили использование станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что Силы обороны 16 августа продвинулись на 3 участках фронта — на западе Запорожской области и на границе между Донецкой и Запорожской областями.